La pregunta de Fernando Solabarrieta a Di Mondo que desconcertó a todos y ya se debate en redes sociales: «¿Y los huevos…?»

Ya se han comenzado a revelar algunos de los nuevos participantes que dirán presente en el reality culinario de Mega.

«El internado» mezclará competencias y comida, formato nunca antes visto y ya se sabe quienes serán algunos de los famosillos que estarán en la competencia: Daniella Campos, Maluco, Etienne Bodenrieth, Di Mondo y Fernando Solabarrieta.

En ese contexto, es que ya están calentando los motores y recientemente se formó una agradable conversación entre Di Mondo y Solabarrieta en el matinal «Mucho Gusto».

En la conversa, ambos se enfrentaban amistosamente en un tipo de “previa” antes del ingreso. Fue en ese momento que el relator deportivo lanzó: «A Di Mondo le gano, ¿Cómo andas con los huevos?».

El influencer de moda dejó pasar la situación y continuó hablando en la transmisión. Sin embargo, el rostro de Cesar Campos, quien se encontraba despachando, cambió abruptamente.

Los rápidos cibernautas no tardaron en hablar de la situación en redes sociales, generando un amplio debate tras las declaraciones del animador.

«Sacado de contexto»: La explicación a dichos de Fernando Solabarrieta

Hace algún tiempo, Nicolas Solabarrieta conversó con el medio La Hora, en ese espació habló sobre la participación de su padre en «El Internado» y aseguró que el periodista deportivo «no sabe hacer ni un huevo».

El comentarista confirmó los dichos de su hijo: «Eso es muy cierto, no me preparo ni un huevo, pero nada», señaló.

No obstante, sin saber la relación de su comentario, fue lapidado en redes sociales: “ordinariez”, «pésimo gusto» y “desubicado”.

Respecto a su participación en el desafío de Mega, Fernando Solabarrieta fue enfático: «Soy el más viejo, el mañoso, el cabrón. Soy sociable en la medida en la que conozco a gente. Quiero ser yo en general, aunque en algunas cosas tengo un genio de mierda, pero obvio, tengo que respetar a los otros».