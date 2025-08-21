Mario Marcel deja el Ministerio de Hacienda por razones personales

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó este jueves su renuncia al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Según consignó T13, la salida del ahora ex secretario de Estado responde a motivos personales que le impiden continuar en el cargo, descartándose así una motivación política tras su dimisión.

Mario Marcel presentó su renuncia

Marcel llegó hasta el Palacio de La Moneda durante la mañana de este 21 de agosto para oficializar su decisión, poniendo fin a una gestión que se extendió por más de tres años, desde marzo de 2022, cuando asumió en el inicio del actual gobierno.

La renuncia del ex titular de Hacienda ocurre en medio de movimientos recientes en el gabinete, ya que un día antes el Presidente Boric removió a Esteban Valenzuela, quien encabezaba la cartera de Agricultura.

Noticia en desarrollo…