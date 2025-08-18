Comunicador nacional admite haber engañado a su esposa a 9 meses de haberse casado: «La cagué hasta el fondo…»

Karol Lucero ha estado en el ojo del huracán, esto luego de que fuera acusado por una infidelidad hacia su esposa Fran Virgilio. Quien lo acusó fue la DJ llaisa Henríquez, popularmente conocida como DJ Isi Glock.

Todo comenzó cuando la DJ realizó una transmisión en vivo a través de IG, revelando que habría pasado de todo con el comunicador.

Luego de varios rumores, finalmente Karol Dance reconoció su infidelidad, esto en una declaración escrita a la periodista Paula Escobar.

“Estoy muy afectado, asumo mi error y la cagué hasta el fondo. Soy el culpable de todo y caí“, comenzó diciendo el ex chico Yingo.

Además, agregó que la DJ penquista buscaba aprovecharse de la situación: «Fue solo una vez, pero ella buscaba el escándalo y Fran no merece pasar por todo esto. Por eso me mantengo al margen y no acepté dar mi versión, puesto que la verdad es una sola y yo cometí el error».

Asimismo, aseguró que el tema ya fue conversado con su esposa. «y mantengo en reserva lo que compete a nuestra vida privada por respeto a ella”, dijo Karol Lucero.

Por otro lado, DJ Isi Glock estuvo presente en la reciente edición de Primer Plano. En esa instancia reveló que conoció a Karol en Like Media. Esto luego de hacer un reemplazo en la productora

Karol se habría involucrado con ella hace dos semanas. Isi Glock se identifica como lesbiana y según sus palabras, quería experimentar con un hombre.

Asimismo, aseguró que le habría ofrecido «comprar la pastilla del día despues».

Además, señala que pensaba que Karol Dance estaba separado. Cabe destacar que el ex rostro de Mega se había casado hace solo nueve meses.

