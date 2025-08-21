Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

¡A cualquiera le podría pasar! Un cómico momento protagonizaron dos amigos, quienes grababan mientras realizaban una receta casera.

La cotidiana situación muestra como con orgullo uno de los jóvenes saca del horno una fuente de carne con verduras para mostrársela a su amigo.

Todo parecía perfecto, e incluso recibía elogios por lo apetitosa que se veía la preparación.

Sin embargo, todo cambió en una fracción de segundos. La fuente se resbaló de las manos y la comida terminó en el piso. Las risas no faltaron, y mientras intentaba recogerla, el sujeto se resbaló y la bandeja volvió a caer.

El resultado fue doble desastre y carcajadas imparables de su amigo, lo que dio el toque de humor que atrapó a los usuarios.

El video se compartió con el texto “Tu amigo el chef”, una frase que resume con ironía el contraste entre el orgullo inicial y el final accidentado.

Son más de 14mil «likes» que lleva el viral video, además de más de 500 comentarios, que lo transformaron en un viral que será recordado.

La reacción de los usuarios en TikTok

Rápidamente, los usuarios se manifestaron en la red social, algunos no aguantaban la risa, mientras que otros señalaban que les había pasado lo mismo.

«AJAJAJA NUNCA LO HABIAN ELOGIADO SE PUSO NERVIOSO, «Mi amigo el que no sabe recibir cumplidos», «Como se cayo la bandeja la segunda vez? Jajajaja», «No puedo para de reírme JAJAJAJAJJAJAJAA», «AJAJJAJS a mi me pasó con una pizza y se cayó en el sillón y quedó todo el queso pegado», fueron algunos de los comentarios en la plataforma digital.

