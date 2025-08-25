«Nunca lo he podido contar»: Participante de Mundos Opuestos y su desgarradora confesión luego de que Jota revelara que fue abusado

En el reciente capítulo de Mundos Opuestos, José Pablo Saavedra impactó a todos sus compañeros al entregar detalles de la violación que vivió cuándo tenía 5 años.

Luego de esto, varias confesiones reflotaron, haciendo del encierro un espacio de confesiones personales que conmovieron a la mayoría de los participantes.

Incluso, dos de ellos se acercaron a Jota, para confesar algo parecido. Además, Samira no aguantó el llanto: «Me mató el alma, me la rompió en mil pedazos».

Mike y Evelyn se sintieron identificados, y revelaron situaciones parecidas.

«Yo te encuentro súper valiente, a mí me pasó algo muy similar, y me da vergüenza contarlo», le confesó Mike, aunque sin dar más detalles.

Sin embargo, Evelyn fue la más afectada, y rompió en llanto, siendo consolada por sus compañeras. «No sé cómo lo puede decir tan calmado. Yo nunca lo he podido contar”, confesó la atleta, entrando en una crisis de pánico.

La sincera confesión de Evelyn en Mundos Opuestos

Finalmente, la «Gacela» habló con el joven y le consultó cuál fue el método que utilizó para poder sanar y hablar del tema normalmente: «Procesé, conversé, trabajé. Todas esas cositas tienen una explicación, con la vida uno las va trabajando con la familia, son terapias y procesos. Y siempre es bueno apoyarse en la gente que está con uno. Es un proceso que tengo superado desde muy chiquitito», le explicó Jota.

«Es que cuando no te creen eso no cambia. Yo nunca lo enfrenté, nunca pude enfrentarlo. Perdoné, pero nunca lo enfrenté. Dejó muchas huellas, por eso no tengo una familia normal, todo se quebró. Es fome porque quienes tenían que protegerme no lo hicieron, y desde ahí viví gran parte de mi vida haciendo cosas para que me quisieran y me aceptaran, y ahí dejé que me pasara de todo”, respondió la deportista con un llanto desconsolador.

“Cuando pasan estas cosas te oscurecen el alma, pero mira la persona en la que te has transformado y mira tus logros. Busca los caminos para lograr superarte”, le aconsejó Jota, y la abrazó para consolarla.

Ya pasado el tiempo y más tranquila, Evelyn se refirió al tema con sus compañeros del pasado, revelando su trauma: «Yo he bloqueado muchos eventos traumáticos en mi vida, dentro de ellos estaba eso, y eso tiene que ver con el agua también. Yo nunca había querido contar lo del agua, pero era por eso, esa misma sensación».

«Quizás sin eso no me habría convertido en una deportista. Podría haber estado en otro lado con todo lo que me pasó. Y tantas veces que intenté eliminarme también, imagínate mi vida se hubiera terminado a los 15», siguió Evelyn.

Asimismo, José Pablo les contó a sus compañeros del Pasado más detalles del abuso del que fue objeto, por parte de una nana de su casa.

“Yo tenía cinco años y me acuerdo de todo. Tenemos las imágenes incluso, la metimos presa 15 años”, contó el joven, y explicó cuáles son las claves para superar momentos tan duros como ese.

“Lo importante en estos casos es como tu familia lo enfrenta contigo. No dejar de lado, buscar todas las variables, tratamientos. Normalmente, la gente sin tratamiento bloquea estas emociones y después las demuestra con odio y trauma. Cuando hay traumas como este hay que meterse en la herida, escarbarla hasta que duela, te tiene que destruir para sanarte”, manifestó.