«¿Por qué me pones en esa situación?»: El momento en que Viñuela fue consultado por supuesto «romance» con Pamela Díaz

José Miguel Viñuela fue uno de los invitados al último capítulo de Only Friends, programa de conversación de Mega. En el espacio conducido por José Antonio Neme, mezclan conversación y entrevista con dinámicas y juegos.

Una de las dinámicas del programa era responder preguntas, en ese momento, una muy incómoda tuvo que responder Viñuela, sobre un supuesto romance con Pamela Díaz.

El incómodo momento en que José Miguel Viñuela fue consultado por un romance con Pamela Díaz

Al momento de la dinámica del programa de responder preguntas, José Miguel Viñuela sacó su carta, y leyó: «¿es verdad que tuviste un romance con Pamela Díaz?«.

Ante la curiosidad de todos, Neme comentó: «Eso se ha especulado harto«. Mientras que su compañera en TV+, Raquel Argandoña lo desafió: «A ver, responde, di la verdad«.

De entrada, Viñuela respondió: «Nunca tuvimos un romance«.

«Lo que pasa es que con la Pamela nos llevábamos muy bien y una vez hicimos un café concert con la Paty Maldonado y un día terminamos (un show) y Pamela y yo nos fuimos a mi pieza a tomar algo. Éramos muy amigos, ella era como mi hermana», explicó.

Eso sí, Viñuela aseguró que el momento fue interrumpido por Patricia Maldonado: «De repente, siento que nos tocan la puerta: ‘quién está ahí, quiero que me abras la puerta ahora‘».

«Desesperado abro la puerta y estaba la Pamela Díaz adentro, y le dice ‘partiste para tu pieza‘ y yo le decía ‘Paty, estábamos conversando'», complementó.

Sin embargo, Raquel Argandoña no le compró su explicación a Viñuela, y lo puso en aprietos: «Júrame por tus hijos que nunca pasó algo con la Pamela Díaz«.

«¿Por qué me pones en esa situación?», respondió Viñuela con nerviosismo.

«Porque eres un mentiroso«, lo lapidó Raquel Argandoña.

Ahí Viñuela cerró el tema con la siguiente declaración: «Tuvimos mucha química, la encontraba muy guapa. Yo en una época estaba soltero, ella estaba comprometida. No se dieron los tiempos«.

