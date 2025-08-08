Tildaban a ex chica reality de embarazada y desmintió los rumores revelando que padece una extraña enfermedad: «duele muchísimo…»

Hace algunas semanas, diversos fueron los rumores del supuesto embarazo de una popular ex chica reality.

No obstante, alzó la voz y desmintió todos los supuestos. Nos referimos a Mariela Montero, destacada modelo argentina que fue partícipe de icónicos realities como «Pelotón» y «1810».

Luego de fuertes rumores que circulaban en la web, aclaró todo mediante sus redes sociales: «No estoy embarazada».

«Esto se llama endometriosis y duele muchísimo», esclareció a través de su Instagram, revelando un registro de su panza.

Asimismo, agregó que: «Esta es una enfermedad silenciosa que solo se quita con cirugía».

«No se sabe cuál es su causa, y lo padecen miles de mujeres con períodos menstruales muy dolorosos», continuó explicando a través de su cuenta de Instagram.

Detallando el diagnóstico, reveló que son varios síntomas que la afectan, entre ellos la hinchazón, el cansancio, la depresión y la ansiedad.

Por otro lado, también la argentina dio a conocer hace un tiempo que padece déficit atencional (TDAH), y sumado a esto las complicaciones son mayores.

Hija de Leonardo Farkas y la endometriosis

Al igual que Mariela Montero, Tatiana Farkas, hija del empresario Leonardo Farkas, reveló que también sufre de endometriosis.

Hace unos días, publicó un mensaje en el que explicó que «la endometriosis es una enfermedad sistémica e inflamatoria que afecta a todo el cuerpo».

Tatiana también precisó que «no es una enfermedad hormonal, uterina o menstrual, aunque algunas personas experimentan más dolor durante sus períodos».

Además, señaló que esta condición provoca un dolor intenso. «La endometriosis está dentro de las 20 condiciones más dolorosas del mundo y afecta a 1 de cada 10 mujeres, sin embargo, no se reconoce como una discapacidad», afirmó.

También puedes leer en Radio Corazón: Cristián de la Fuente rompe el silencio sobre bullying que recibió por famosa actriz nacional: «Me dieron duro…»