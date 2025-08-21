Los registros del macabro actuar de barristas de Independiente contra hinchas de Universidad de Chile en Argentina

En la madrugada de este jueves, Universidad de Chile entregó un balance oficial sobre la situación de sus seguidores luego de los incidentes ocurridos.

De acuerdo con la información recopilada, 19 hinchas chilenos resultaron heridos y actualmente permanecen bajo atención médica en distintos recintos hospitalarios.

Entre los afectados, preocupa especialmente el estado de un simpatizante azul que se encuentra en riesgo vital tras sufrir una caída desde gran altura.

Por otra parte, el medio AS Chile informó que el presidente de la institución, Michael Clark, acompañado del gerente general Ignacio Asenjo, encabezó el recorrido por los hospitales donde fueron trasladados los fanáticos lesionados, entregando apoyo en terreno.

Registros datan de la brutal reacción de hinchas argentinos

Los hinchas de Universidad de Chile fueron atacados, luego de que se abriera uno de los portones.

Rápidamente, varios registros se viralizaron en redes sociales, videos que grabaron los mismos hinchas que se encontraban en el estadio.

VIOLENCIA EXTREMA: LOS CHILENOS, DESALOJADOS DEL LIBERTADORES DE AMÉRICA pic.twitter.com/86jowGTAmg — TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025

🚨 MÁS DE LOS INCIDENTES EN AVELLANEDA: con el partido aun detenido entre Independiente y la U. de Chile, abrieron un portón para que los hinchas locales de la sur baja pasen a la platea Bochini. pic.twitter.com/dRwLzgoZ6p — TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025

Lamentablemente esta noche el Estadio Libertadores de América fue el escenario de una barbarie, en la que Independiente de Avellaneda y la policía federal contribuyeron al dar facilidades para que la violencia siguiera. Mujeres, niños y familias enteras pasaron de ser hinchas… pic.twitter.com/dqNAgrn4u4 — La Voz Azul (@LaVozAzulLT) August 21, 2025

Listado de detenidos en el partido de Universidad de Chile VS Independiente de Avellaneda

Internados en hospital Fiorito:

Gonzalo Alfaro, riesgo vital, está en cirugía.

Jaime Mora: cirugía por fractura.

Pablo Mora: con politraumatismo.

Brayan Martínez: fue apuñalado.

Ignacio Castro: sufrió sutura en la cabeza.

Diego Trujillo: con politraumatismo.

Sebastián Aliste: con politraumatismo.

Fernando Ortiz: con politraumatismo de cráneo.

Hian Abreu: con politraumatismo.

Carlos Mesa: con politraumatismo.

Román Silva: con politraumatismo.

Victoria Neira: con politraumatismo.

Hospital Presidente Perón:

Andrés Villalobos: se encuentra en observación por traumatismo de cráneo.

Diego Montero: apuñalado en el tórax superior y sufrió traumatismo de cráneo

Renato Urbina: contraumatismo de cráneo.

Internados Hospital Wilde:

Joaquín Vaina: con politraumatismo

Rubén Torres: con politraumatismo

José Acuiada: con politraumatismo

Patricio Valenzuela: con politraumatismo

