Nansana Kids: Los niños de Uganda que hicieron bailar a Chile con la cumbia hablaron en exclusiva con Radio Corazón

En Radio Corazón nos encanta compartir historias que emocionan, y esta vez viene desde muy lejos: Uganda, África. Allí nació «Nansana Kids Foundation», un grupo de niños que, a través del canto y el baile, ha transformado sus vidas y hoy se ha convertido en un verdadero fenómeno en redes sociales gracias a sus vibrantes interpretaciones de cumbia.

En una entrevista exclusiva con Chavito, nuestro querido locutor de Radio Corazón, conocimos más sobre su historia y el origen de este increíble proyecto. Riff, uno de los primeros integrantes, contó: “Yo fui el primero en ser Nansana Kids cuando tenía 4 años. Nuestra directora, Zari, tuvo la idea de ayudarnos con la música y dijo: si podemos crecer con la ayuda de Dios, ¿por qué no también ayudar a más niños necesitados en Nansana?”.

Muchos de los pequeños que forman parte de la fundación son huérfanos o provienen de familias en situación vulnerable. La música se transformó en su refugio y en la manera de dar esperanza: “Cuando estamos tristes, cantamos, bailamos, y así cambiamos nuestra vida. Nuestro director nos cuida con ropa, comida y refugio, aunque muchas veces tenemos problemas con el alquiler y los servicios médicos”, explicó Riff.

Asimismo, detalló que a través de videos en vivo de tiktok es que logran obtener dinero para sus gastos. Esto a través de regalos que mandan de diversas partes del mundo.

El amor por la cumbia llegó gracias a sus seguidores latinos. Primero hicieron “Papi chulo”, luego fans peruanos les pidieron canciones de Grupo 5, y más tarde un amigo boliviano les mostró a Américo. Desde entonces, el vínculo con Chile creció aún más. “Cuando conocimos Chile, solo conocíamos a Américo. Ahora ya bailamos al ritmo de Santaferia, Jordan, Noche de Brujas y Viking 5”, contaron.

Nansana Kids promete un maravilloso show en Chile

Durante la conversación con Chavito, los pequeños adelantaron que pronto llegarán por primera vez a Chile, donde estarán diez días compartiendo su talento. “Será un show maravilloso, no se lo pueden perder”, aseguraron emocionados.

Antes de despedirse, enviaron un mensaje lleno de gratitud: “Muchas gracias por amarnos. Hemos hecho Chile por un pequeño periodo de tiempo, pero nos han demostrado un amor que nunca esperamos tener”.

Con su carisma y pasión, los Nansana Kids ya se ganaron un lugar en el corazón de nuestro país… y muy pronto podremos disfrutar de su magia en vivo.

