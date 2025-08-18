¿Estás sin trabajo? Revisa ACÁ los bonos para cesantes 2025 y cómo postular hoy, 18 de agosto

La cesantía es una situación muy problemática para muchas familias a lo largo del país, y los grupos familiares hacen todo lo posible para llegar a fin de mes sin inconvenientes.

Por lo mismo, en La Más Querida de Chile traemos un listado con todos los bonos y beneficios para que personas sin empleo puedan postular.

¿Cómo acceder a los bonos y beneficios para cesantes en Chile?

Lo más importante que debes considerar es que en Chile hay cuatro bonos y beneficios dirigidos a las personas que se encuentran sin trabajo. No obstante, para poder acceder a ellos es necesario cumplir ciertos requisitos, los cuales te detallamos a continuación.

Subsidio de cesantía

Para comenzar, existe el subsidio de cesantía. Este está destinado a quienes no cumplen con los requisitos para acceder al Seguro de Cesantía. Este aporte, entregado por el Instituto de Previsión Social (IPS), puede otorgarse por un período máximo de 360 días.

Estos son los requisitos:

Contar con, al menos, 12 meses (52 semanas) continuas o discontinuas de imposiciones en cualquier régimen previsional afecto al sistema . Dentro de los dos años previos a la fecha de cesantía.

. Dentro de los dos años previos a la fecha de cesantía. Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad que corresponda dependiendo del lugar de residencia.

de la municipalidad que corresponda dependiendo del lugar de residencia. Estar inscrito en el registro de cesantes del IPS o caja de compensación.

Haber perdido el trabajo por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Haber firmado el contrato de trabajo previo al 2 de octubre de 2022 (si fue firmado después, el cesante puede acogerse al régimen del seguro de cesantía pagado por la AFC).

Indemnización por término de contrato

En segundo lugar, encontramos la indemnización por término de contrato. Esta opción puede complementar o reemplazar la indemnización legal por años de servicio y el Seguro de Cesantía. Se puede acordar con el empleador una vez cumplidos siete años de trabajo continuo, transformándose en una indemnización “a todo evento”, lo que asegura su pago sin importar el motivo del despido.

Por otra parte, desde el 1 de diciembre de 2023 comenzaron a regir modificaciones en los beneficios para personas desempleadas. Si en el pasado tu solicitud fue rechazada, ahora cuentas con la oportunidad de volver a postular. Y si ya estás recibiendo este apoyo, es posible que notes ajustes en los montos correspondientes a los pagos programados después de esa fecha.

Seguro de cesantía

Siguiendo con el listado, encontramos el seguro de cesantía. Este beneficio está dirigido a los trabajadores afiliados a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) que cuentan con una Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Su principal enfoque son quienes han tenido contratos laborales, dado que cada mes se descuenta un porcentaje de su remuneración para financiar este seguro.

¿Cuáles son los requisitos solicitados?

Cesantía : Se debe comprobar, mediante finiquito, la carta de despido, la carta de renuncia, el acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, un certificado de la Inspección del Trabajo o una sentencia judicial.

: Se debe comprobar, mediante finiquito, la carta de despido, la carta de renuncia, el acta de comparendo ante la Inspección del Trabajo, un certificado de la Inspección del Trabajo o una sentencia judicial. Contrato indefinido o de trabajador de casa particular: Se debe contar con al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral, con uno o más empleadores.

Se debe contar con al menos 10 cotizaciones continuas o discontinuas antes del término de la relación laboral, con uno o más empleadores. Contrato a plazo fijo, obra o servicio determinado : 5 cotizaciones continuas o discontinuas, con uno o más empleadores.

: 5 cotizaciones continuas o discontinuas, con uno o más empleadores. Cotizaciones se cuentan desde el último período en que el afiliado tuvo acceso al beneficio o, si es su primera solicitud, desde su afiliación al seguro, hasta el mes de término de la relación laboral.

Si se cumplen los requisitos establecidos, el retiro del dinero podrá realizarse mediante giros mensuales, calculados en función del sueldo percibido durante los últimos 12 meses. En ese contexto, los porcentajes aplicables son los siguientes:

70% primer mes.

Segundo mes 60%

Tercer mes 45%

Cuarto mes 40%

Quinto mes 35%

Sexto mes o más 30%.

Te recordamos que la postulación la puedes hacer a través del siguiente link.

Fondo de cesantía solidario

Este beneficio está destinado a personas que actualmente se encuentran sin empleo y no disponen de fondos suficientes en su Seguro de Cesantía, o bien ya han agotado su saldo y aún no logran reinsertarse en el mercado laboral. Para poder acceder a esta ayuda, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Estar cesante al momento de la postulación.

al momento de la postulación. No tener los fondos suficientes en el seguro de cesantía para recibir un beneficio de acuerdo con los montos y porcentajes establecidos en la ley.

para recibir un beneficio de acuerdo con los montos y porcentajes establecidos en la ley. Contar con 10 cotizaciones pagadas en el Fondo de Cesantía Solidario (FCS) en los 24 meses previos al despido . Estas deben estar pagadas con anterioridad al término del contrato laboral.

. Estas deben estar pagadas con anterioridad al término del contrato laboral. Tener las últimas tres cotizaciones continuas y con el mismo empleador.

Contar con un contrato de trabajo que haya finalizado por vencimiento del plazo convenido, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, caso fortuito, fuerza mayor, establecimiento o servicio.

que haya finalizado por vencimiento del plazo convenido, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, caso fortuito, fuerza mayor, establecimiento o servicio. Dejar activa la cuenta en la Bolsa Nacional de Empleo y aceptar las oportunidades laborales y de capacitación que ofrece la plataforma.

Si es que se cumple con lo anterior, el bono se entrega durante cinco meses si es que se trabajó con contrato indefinido. Por otro lado, si es que existe un contrato a plazo fijo, estos serán tres. La postulación se realiza a través del siguiente link.