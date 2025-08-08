¡Bombazo! Rumores de embarazo envuelven a Alexis Sánchez y «su pareja»: Esto es lo que se sabe

La cigüeña sigue a la selección chilena de fútbol. Luego de confirmarse que Francisco Sierralta será padre, rumores apuntan a otro jugador que se sentaría en la misma mesa.

Hace un tiempo, se vinculó a Alexis Sánchez con Alexandra Litvinova, registros confirmarían que los chiquillos estarían juntos.

¿Alexis Sánchez será padre?

En ese contexto, Cecilia Gutiérrez reveló un dato que podría dar un vuelco total en la vida de «El niño maravilla», y guarda relación con un posible embarazo.

«Es difícil adelantar embarazos, es superpersonal, es muy delicado, sobre todo en los primeros meses», fueron sus declaraciones en el programa Plan Perfecto de Chilevisión.

No obstante, también dejó entrever que el astro de La Roja podría ser padre por primera vez, sorprendiendo a todos.

Asimismo, la comunicadora lanzó su teoría, recordando que Alexis trajo a su pareja Rusa a Chile hace algún tiempo.

«A todos nos sorprendió que aproximadamente dos meses atrás Alexis Sánchez trajo a su polola», agregó.

Además, agregó que: «¿Por qué se empiezan a encender las alarmas? Porque en el círculo más cercano de Alexis dicen que vino a contar eso a la familia, que crece la familia».

Por otro lado, especificó que los cibernautas y seguidores de la modelo rusa han notado un particular detalle: «Empezaron a notar que subía fotos con ropa muy holgada, oversize y muchas fotos de espalda y solo de rostro. Hay menos fotos de cuerpo».

