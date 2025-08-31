También habría negociado con dos canales más: Este es el millonario sueldo que recibiría Tonka Tomicic en Mega

Tonka Tomicic, una de las comunicadoras más icónicas de nuestro país, dejó de lado la polémica y sus asuntos penales, y finalmente hará su regreso a los medios. La animadora ya está confirmada como conductora del nuevo reality de cocina y competencias de Mega, «El Internado».

En el programa de TV+, «Sígueme», uno de los panelistas llegó con la exclusiva del millonario monto que recibiría Tomicic. Además, aseguró que su contrato con la casa televisiva no solo contempla el reality.

Este es el millonario sueldo que recibiría Tonka Tomicic en Mega

El panelista, Sergio Marabolí llegó con la exclusiva, y comenzó diciendo: «Hay un contrato, donde finalmente Mega llega a un acuerdo con Tonka. Ella negoció primero con TVN, después con Chilevisión y finalmente lo termina ganando Mega».

«Lo que puedo decir yo es que Tonka Tomicic y el sueldo que habría firmado para desembarcar en el canal de Vicuña Mackenna es de 14 millones de pesos«, agregó.

Según el panelista del programa, que llegó con la exclusiva, el contrato de Tonka Tomicic y Mega no sería simplemente por el reality. Según informó, su compromiso con Megamedia sería: «Por Radio Romántica, Viña del Mar y ‘El Internado«.

Eso sí, Marabolí dejó entrever la posibilidad de que haya cláusulas en el contrato respecto al éxito del programa. Y por último, dejó en claro que no está seguro de la apuesta de Mega: «Los sueldos de ahora no son los de antes. Hay que ver cómo le va al reality, porque tengo mis dudas, lo encuentro extraño«.

En cambio, su compañero en el programa, Michael Roldán, tuvo una opinión distinta, y afirmó: «Es un sueldo elevado, pero la imagen de Tonka sí lo merece, es la tremenda apuesta«.

