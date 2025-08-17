«Cometí un error…»: Fran García-Huidobro le confesó a Cristián de la Fuente que le fue infiel con otro actor

En el último capítulo de Only Friends, el nuevo programa de conversación de Mega, hubo un polémico cruce. La conductora, Fran García-Huidobro, tuvo una conversación cara a cara con su expareja, el actor Cristián de la Fuente.

En medio de la charla, la conductora le recordó un incómodo episodio, cuando ella le fue infiel con otro actor y compañero de elenco.

Fran García-Huidobro le confesó a Cristián de la Fuente que le fue infiel con otro actor

La conductora del programa, Fran García-Huidobro, comenzó diciendo: «Para la gente que no sabe, yo cometí un error, no un delito. Además, tú después también lo cometiste y tampoco fue delito«.

Esto, tras la infidelidad de Cristián de la Fuente a Angélica Castro, lo que terminó con su polémica separación hace un par de años.

Así, explicó como fue la situación: «Yo, en mi soledad, porque tú estabas en Estados Unidos, me enganché con un compañero de elenco, Diego Muñoz«.

Ahí, Cristián de la Fuente intervino, y le recordó que le ofreció ayuda cuando a ella le fue infiel JC Rodríguez: «Me acuerdo de que no hablamos nunca más. Y cuando a ti después te pasó que tu pareja te fue infiel, te llamé por teléfono«.

«Obviamente, uno queda peleado, dice ‘no la voy a llamar más‘, pero cuando vi lo que pasó, porque también fue público, dije ‘la Fran lo debe estar pasando súper mal‘, y me acuerdo de que agarré el teléfono y te llamé. Era la oportunidad para levantarle la mano en vez de pisotearla en el suelo«, agregó.

Por último, Fran García-Huidobro confesó que en su momento incluso viajó hasta Canadá, donde se encontraba Cristián de la Fuente: «Y ahí como que retomamos un poco la relación… tratamos, pero no resultó«, cerró.

