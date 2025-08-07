De mutuo acuerdo: PRISA Media anuncia la salida de Francisco Kaminski de Radio Corazón

PRISA Media Chile confirmó la salida de Francisco Kaminski de Radio Corazón. De esta forma ambas partes ponen fin a su participación en el programa matinal “El Vacilón Matinal”, donde ejercía como uno de los conductores.

Según detalló la empresa, la desvinculación se produjo tras un acuerdo alcanzado entre la emisora y Colena SpA. Sociedad que representa al comunicador, marcando así el término oficial de su relación contractual.

Aunque se concreta la salida de Kaminski, es importante destacar que el programa matinal sigue. “El Vacilón Matinal” continuará con su emisión habitual de lunes a viernes entre las 06:30 y las 08:00 horas. Además, mantiene al resto del equipo a cargo del espacio.

Tras salida de Francisco Kaminski: Este es el comunicado íntegro de Prisa Media Chile

«Informamos que PRISA Media Chile y Colena SpA (sociedad que representa a Francisco Kaminski) han llegado a un acuerdo por el que se pone término a su relación contractual, lo que tiene como consecuencia la salida de Radio Corazón del comunicador», señala el inicio del texto.

Además, agregaron que: «El programa ‘El Vacilón Matinal’, del cual Kaminski formaba parte como conductor, seguirá emitiéndose de forma regular de lunes a viernes de 06:30 a 08:00 hrs. con el resto de su equipo habitual».