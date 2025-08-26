A sus 88 años: Conmoción en la industria musical por muerte de artista con uno de los mayores clásicos de la música popular en español

Recientemente, se confirmó el sensible fallecimiento de uno de los iconos del pop español en la década de los 60.

Manuel de la Calva formó parte del dúo dinámico por varios años, y en las últimas horas se confirmó su deceso en el Hospital Anderson de Madrid.

Según consigno Radio ADN, el artista sufría de una fibrosis pulmonar, diagnóstico que le entregaron tras un concierto en Barcelona, donde se desplomó, causando preocupación en sus cercanos.

Quien confirmó la triste noticia fue su fiel compañero del «Dúo Dinámico» Ramon Arcusa, quien lo despidió con sentidas palabras a través de sus redes sociales.

“Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de cien aventuras y de mil canciones nos ha dejado hoy“, comenzó diciendo.

“No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma de Dúo, siempre alegre, optimista, positivo. Cantad con él en esta despedida”, continuó.

«Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno. Cuídate allá donde estés. Te vamos a echar mucho de menos», cerró su amigo.

«Resistiré»: Una canción que marcó una época

Manuel de la Calva fue cantante, compositor y productor español y fue uno de los integrantes del «Dúo Dinámico». El grupo se formó en 1958 y sin duda marcó un hito en la música popular española.

A lo largo de su carrera, crearon varias canciones icónicas, logrando un repertorio de gran prestigio: «Perdóname», «Amor de verano» y «Esos ojitos negros».

Sin embargo, «Resistiré», de 1988, impulsó la carrera del dúo. En los 90 y 2000 se popularizó, y en Pandemia se utilizó como una bandera de lucha, esto en el difícil contexto que vivía el mundo debido al Covid 19.

