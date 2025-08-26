Preocupación por delicado estado de salud de querido personaje de El Chavo del 8: «Se le va la onda y se pone agresiva»

María Antonieta de las Nieves, reconocida mundialmente por su papel de “La Chilindrina” en El Chavo del 8, atravesó recientemente un delicado episodio de salud que obligó a su hospitalización.

De acuerdo con lo publicado por la revista TVNotas, la actriz de 78 años fue atendida por un cuadro relacionado con complicaciones neurológicas que arrastra desde hace un tiempo. El informe señala que el pasado 20 de agosto sufrió una crisis de ansiedad que derivó en su ingreso a un centro médico.

A este escenario se suman los problemas derivados de la fibromialgia que padece y que han repercutido también en su estado emocional. Personas cercanas aseguran que en los últimos meses ha enfrentado dificultades para expresarse en público y que atraviesa un momento sensible.

Sensible estado de salud de María Antonieta de las Nieves

“Últimamente, ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, señalaron.

La intérprete estuvo hace poco en Perú realizando presentaciones, lo que habría incrementado su agotamiento. Una amiga cercana comentó que además se siente “muy triste” debido a un distanciamiento con sus hijos, lo que impacta en su ánimo. Los médicos recomendaron medicación para estabilizarla y que se mantenga bajo observación constante.

“Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación”, confirmaron.

En ese sentido, quienes la rodean aseguran que ha mostrado episodios de desorientación y bruscos cambios de humor: “María Antonieta nos ha preocupado muchísimo, porque dice que se siente muy sola. Asegura que nadie la quiere y que sus hijos prefieren estar con sus perros antes que quedarse con ella“.

«Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y después se altera de la nada», añadió su amiga.

Por su parte, Verónica Fernández, hija de la actriz, entregó tranquilidad al asegurar que efectivamente su madre presentó una baja de sodio, “pero ya está bien”. Finalmente, confirmó que se encuentra en su casa y estable: “Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”.

