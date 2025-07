«Te voy a sacar la chu…»: Mago Jiménez le hizo violenta amenaza a Princeso en Mundos Opuestos

Princeso sigue protagonizando polémicas al interior del reality de Canal 13, Mundos Opuestos. En esta oportunidad, el joven discutió con algunas de sus compañeras y posteriormente, Luis «Mago» Jiménez le hizo una dura amenaza.

Vale señalar que todo comenzó luego de que el influencer bromeó con la posibilidad de incendiar la casa con los participantes adentro. Algo que no le pareció a Marlen Olivari.

«¿Eso para ti es una broma? Porque ni en broma se dice semejante barbaridad, alguien que lo dice aunque sea en broma es porque alguna vez lo pensó. Es más que humor negro. Encuentro peligroso tu pensamiento, ¡con esas cosas no se juega!», indicó la exparticipante de Morandé con Compañía.

Luego, Ignacia Michelson se sumó a la discusión y se puso de lado de Marlen Olivari. En este sentido, Princeso le indicó: «¿Algún día podrías hablar de algo que no sea sexo? Porque es lo único que tienes en tu mente».

Frente a esto, la influencer respondió: «Y me encanta, teniendo sexo, tengo todo lo que quiero, soy feliz y todos me quieren. En cambio, a ti tu Mery te va a dejar».

A lo que Princeso contestó que «lo único que me diría afuera ella es ‘¿qué se creen todos estos hueones?’. No creo que seas tan cobarde de meterte con la familia».

La dura advertencia que le hizo Luis Jiménez a Princeso en Mundos Opuestos

Luego, Mago Jiménez le hizo una dura advertencia a Princeso.

«Yo no tengo ningún drama contigo, pero es la última vez que tratas de hueona a las chiquillas. Si no, te voy a sacar la chucha. A mí no me importa que me trates así, pero no a ellas, poco hombre», le dijo el exfutbolista.

Posteriormente, en conversación con Chilota, Princeso indicó que «el hueón se acerca y me amenaza. Le dije que la próxima vez que lo haga le voy a sacar toda su vida de gorreado, y va a quedar la cagá».