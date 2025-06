¡De impacto! Filtran la millonaria cifra que ganaría Marlen Olivari en Mundos Opuestos

A pesar de que recién se estrenó Mundos Opuestos, en tiempo real lleva varias semanas de grabación y una de las figuras más llamativas del encierro es Marlen Olivari, quien por primera vez está en un reality.

Es en este contexto que, uno de los rumores más importantes sobre su participación, es el sueldo que recibe. De acuerdo a lo revelado en un primer momento por Luis Sandoval, a la ex showoman le habrían pagado cerca de $90 millones mensuales.

«Ella es la mujer que se transformaría en la mejor pagada de los realities de nuestro país», afirmó el periodista. Mientras que, al poco tiempo, desde Canal 13 desmintieron el pago de esa cifra, mencionando que «estaríamos en la ruina».

¿Cuánto gana Marlen Olivari en Mundos Opuestos?

Frente a esto, es que ahora en Zona de Estrellas, Hugo Valencia reveló más detalles sobre el millonario sueldo que recibiría Marlen Olivari, asegurando que «me dieron un buen dato».

«¿Se acuerdan de que se filtró que Marlen habría cobrado $90 millones?», indicó el periodista. Mientras que Adriana Barrientos agregó: «¿Pero era por dos meses? A mí me dijeron que era por dos meses».

«¡De primera fuente!, no les puedo decir quién, pero una muy buena: me contó que la cifra no era de $90 millones!», continuó Hugo Valencia, dando a entender que era una cifra más alta de la que contó su compañera.

Tras esto, explicó que «lo primero es que Marlen firmó un contrato por un mes, pero con posibilidad de extenderse hasta los tres meses que va a durar la grabación del reality». Junto con señalar: «Si ella llegase a estar encerrada los tres meses, Marlen Olivari cobraría un cheque de: ¡100 millones de pesos!».

Por último, el periodista recordó: «Por ejemplo, entiendo que Faloon (Larraguibel) por los tres meses habría firmado entre los 30 y 40 millones de pesos» y cerró: «que junto a Oriana (Marzoli) tienen que haber sido las personas que más cobraron».