Antonella Ríos entrega detalles de su quiebre con Marcelo Barticciotto y lo acusa de deberle dinero: «Me da rabia»

Hace un tiempo que se conoció que Antonella Ríos y Marcelo Barticciotto tuvieron un affaire, el que no terminó para nada bien.

Recordemos que el romance se conoció luego de que ambos sufrieran un portonazo. Instancia en la que les robaron vehículos en el que estaban conversando.

Posteriormente, se conoció Marcelo Barticcioto no habría estado solamente con Antonella Ríos, lo que generó gran polémica. De este modo, el affaire culminó de manera negativa.

Y durante la jornada de este martes, en el programa Que te lo Digo, la actriz dio a conocer nuevos detalles del quiebre. Incluso acusó al exfutbolista de deberle dinero.

Antonella Ríos acusa a Marcelo Barticcioto de deberle dinero

«Cuando supe que andaba con dos más, me sentí mal, me piqué; pero me gustó cobrar venganza, porque él decía ‘estábamos en el auto’ y no se qué, como una cualquiera; ¡no, yo nada de cualquiera!», señaló refiriéndose al delito del que fueron víctima.

«Yo tenía una relación… tengo audios que dicen lo contrario, y nunca los he mostrado», agregó Antonella Ríos.

En este sentido, Luis Sandoval le preguntó si es que ha vuelto a tener contacto con Marcelo Barticcioto.

Frente a esto, Antonella Ríos dijo que no y que el exfutbolista le quedó debiendo dinero.

«Me quedó debiendo trece lucas del Uber, y él me bloqueó a mí», indicó la actriz.

Además, señaló: «Perdón que vuelva a esto, es que me da rabia, porque me debe trece lucas». Posteriormente, agregó que «cuando pasó lo de la encerrona, le pedí un uber para que se fuera, como quedamos sin auto, teléfono ni nada».