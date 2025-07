La Gran Noche de la Corazón 2025: ¿Quedan entradas para la gran fiesta en el Movistar Arena?

¡Afírmense! Quedan una semana para una nueva versión de La Fiesta más Querida de Chile, donde bailar, cantar y disfrutar se convierten en lo principal del evento.

Este año hay una parrilla variada, con artistas para todos los gustos: Guaracha, ranchera, cumbia y Axé serán los protagonistas ¡Pero ojito! Ya que habrá ciertas sorpresas que no te puedes perder.

Además, para que todos nuestros auditores puedan disfrutar, la gran fiesta se transmitirá por Youtube, a través del canal oficial de Radio Corazón.

¿Hay entradas disponibles para La Gran Noche de la Corazón?

Este multitudinario evento es imperdible, y surge la gran duda: ¿Quedan entradas disponibles para La Gran Noche de la Corazón 2025?

La respuesta es sí, pero solamente quedan dos sectores disponibles, los que corresponden a cancha y cancha VIP.

Por otro lado, las demás zonas se encuentran totalmente agotadas ¡No dudes más! Te esperamos en la mejor fiesta de Chile, donde podrás conocer y compartir con todos los rostros de La Número Uno de Chile.

Las entradas las puedes conseguir a través del sistema puntoticket. Quedan poquitas, vive esta genial experiencia que te trae Radio Corazón.

Nuevos artistas se unen a la gran fiesta

Este imperdible evento no deja de sorprender, y en los últimos días varias sorpresas se han dejado caer.

¿Conoces la ranchera urbana? El pionero de este género visitó hace algunos días el estudio de la 101.3 y sorprendió al confirmar su presencia en el Movistar Arena. Canciones como «Escápate conmigo» y «Dejé de ser su amor» sonaran en un recinto repleto.

Y para que no dejes de bailar, la cuota de guaracha será entregada por DJ Rocka. Y claramente tenía que ser él, ya que «Si no es rocka, no es guaracha». Con éxitos como «Barranquilla» y «Fluyele», La Calavera promete encender los motores en la fiesta del año.