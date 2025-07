¡No paran las sorpresas! Toly Fu anunció que se presentará en La Gran Noche de la Corazón 2025

¡Esto se viene de miedo! La ranchera urbana llega al evento más esperado del año de la mano de Toly Fu, quien el día de hoy nos visitó en Radio Corazón para revelar la gran noticia.

«Vamos a pedir un redoble de tambores», señaló Sita Evelyn con Chavito en «La Mañana de la Corazón». ¿Por qué tanto misterio se preguntarán ustedes? Y es que las sorpresas no paran en La Número Uno de Chile.

Pionero de la ranchera urbana en Chile, Toly Fu fue confirmado para presentarse en la fiesta más grande de Chile.

«Estoy emocionado, de verdad, quiero como salir corriendo. Familia, me acaban de invitar a La Gran Noche de la Corazón», comentó el artista notoriamente feliz.

«No me lo esperaba, estaba muy emocionado», cerró el autor de temazos como «Escápate conmigo» y «Dejé de ser su amor».

¿Aún no tienes tu ticket? Pues ahora no hay dudas, no te puedes perder este evento que se viene con todo.

Puedes adquirir tu entrada ingresando al siguiente link.

«Eres tú»: Lo nuevo de Toly Fu y Alanys Lagos

Además, también presentó su nueva canción, en conjunto a la talentosa Alanys Lagos.

«Con Alanys teníamos muchas ganas de grabar, pero no se había dado la instancia perfecta, ya que ambos teníamos nuestros shows. Al final coincidimos. Yo tenía desde antes unas canciones que había escrito pensando en que ella las interpretara. Le mostré una y le gustó tanto a ella como a su equipo”, señala Toly Fu sobre la génesis de esta colaboración.

Además, agregó que ya en el estudio el trabajo fluyó de manera perfecta. “Ella grabó su parte y luego yo hice la mía y a la semana siguiente ya estábamos registrando el video. Ha sido todo muy bonito y se han generado espacios increíbles dentro de este trabajo”, indica el músico.

Esta canción es parte del nuevo EP de Toly Fu denominado “Ahora soy un bandolero”, que es la tercera canción del disco. “Se trata de una historia muy bonita y ambos actuamos en el clip. Alanys me contó que era para ella un video totalmente diferente a lo que venía haciendo, ya que es la primera vez que actúa, por lo tanto, fue un lindo desafío”, asevera el ranchero

urbano.