Hacen bolsa a famoso rostro de TV en plena transmisión en vivo: «Te encontré Viagra» y «Págame la plata que me debes»

Daniela Aránguiz y Luis Mateucci se dieron con todo en el reciente episodio de Hay Que Decirlo.

Todo comenzó luego de que se revelará que Aránguiz tiene una nueva pareja. El panel comenzó a rumorear sobre la relación, y en la misma, mostraron un mensaje que la ex chica reality le habría mandado a Luis Mateucci.

En ese contexto, la chiquilla, notoriamente molesta lanzó «estoy cansada que se cuelgue de mí», pidiendo también que sacaran al argentino del programa.

Rápidamente, Mateucci reaccionó y respondió: «Me molesta que esta chica se crea superior y crea que ella es alguien importante y puede sacar a quienes ella quiere».

El influencer no paró ahí, la trató de ridícula, de que aparenta, y se vio incrédulo respecto a su nueva relación con Cuco Cerda. «Habló muy mal de él y de su hermano», señaló.

Asimismo, le aconsejó al hermano de Raimundo que «salga corriendo de ahí», ya que ese será un romance de televisión.

Los polémicos dichos de Daniela Aránguiz en contra de Luis Mateucci

Todo apunta a que «la cara de cuica» estaba atenta a la emisión, ya que se comunicó con el programa y llamó en vivo para enfrentar a su ex pareja.

Daniela Aránguiz no se guardó nada y atacó al argentino sin pensarlo dos veces.

«¡Hasta cuándo se mete en mi vida y se cuelga de mí!», lanzó furiosa. Además, negó haber hablado mal de los hermanos cerda y acusó a Mateucci de «deber plata».

«Por qué no cuenta que todavía no me paga la mitad del viaje a Brasil. Por qué no me paga todos los muebles que le compré para su departamento. Por qué no cuenta, ya que le gusta meterse con mi familia, de su papá, que todavía le deba plata«, continuó.

“Tiene cosas que Luis nunca va a tener en su vida, una de ellas que no es un cafiche como él”, habló respecto a su nueva pareja.

Arámguiz venía recargada, y continuó arremetiendo contra Mateucci: «Tengo la foto que le encontré un viagra en el velador (…) Que cuente la verdad. Me tiene aburrida. Aunque le duela, no quise volver con él. ¡Lo tengo bloqueado de todos lados!”.

“¡Deja de cagarte a las mujeres! ¡Cuenta todo lo que pelabas a la Luli! Que te la llevabas a moteles. ¡Fue el peor error de mi vida! ¡Cafiche de mierda!», cerró.