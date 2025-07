Querida periodista de Mega se despide entre lágrimas del canal: Este es su próximo destino

¡Y llegó el día! Este jueves 31, Natasha Kennard salió de la parrilla programática de Mega para perseguir sus sueños y llegar a su próximo destino.

La comunicadora tiene como destino Londres, Inglaterra y seguirá estudiando y desarrollándose como profesional.

«Les queremos contar que Mega ahora estará muchísimo más cerca del ‘Viejo Continente’, porque nuestra querida conductora Natasha Kennard emprenderá un nuevo desafío y se convertirá en la nueva corresponsal oficial de Meganoticias en Londres», comenzó diciendo la periodista Florencia Vial.

Además, agregó que: «Nos va a tener todas las papitas de la realeza y todo lo que pasa en Europa. Le queremos entregar un cariñoso saludo ¡Que te vaya increíble, ‘Nata’ querida, te lo mereces, y lo harás espectacular».

En ese contexto, Kennard notoriamente emocionada, respondió a las palabras de sus compañeros: «Siempre lloro. Es una decisión que tomé, que me ha costado años tomar, es un sueño que tenía hace mucho tiempo, que era irme a estudiar periodismo internacional en Londres».

«Para mí ha sido un sueño estar acá, llevo ocho años en el canal, llegué a hacer la práctica, he hecho un montón de cosas y gracias al canal por la oportunidad, y por la gente que me vio y abrió las puertas», continuó.

Eso sí, no es una despedida, ya que fue enfática: «Yo no me voy de Mega, voy a seguir como corresponsal de Europa».

Mucho Gusto también se despidió de Natasha Kennard

Desde el estudio de Mucho Gusto también se despidieron de la querida periodista.

«Quiero decirte que te adoro, deseo que sigas libre, feliz y creciendo además en todos tus conocimientos», fueron las palabras de Karen Doggenweiler.

Por su lado, Marianne Schmidt confesó tener envidia sana y le deseó el mejor de los éxitos.

«La vida es así, uno entra, sale, sube y baja. Nada es tan definitivo», señaló Neme.