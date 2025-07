Daniela Aránguiz confesó que se encuentra en un nuevo romance: «Mucho más joven que yo, y minísimo…»

Hace algunos días, Daniela Aránguiz sorprendió con su último post en Instagram. Posando en una piscina, reveló el fruto de su trabajo en el gimnasio, desatando una ola de comentarios.

Sin embargo, entre las variadas reacciones, hubo bastantes comentarios negativos hacia la «cara de cuica», y no demoró en responder.

Uno de los comentarios que más se repitió era que tenía «guata de embarazada». Sin embargo, ella no le tomó importancia y respondió fiel a su estilo.

«Caché unos comentarios súper heavy, y no heavy para mí, porque de verdad yo me siento en mi mejor momento», comenzó diciendo la ex chica reality.

Asimismo, fue enfática en mencionar que no le llegan ese tipo de comentarios, todo lo contrario, le causa gracia, según consignó La Hora.

“Lo que más me sorprende es que son mujeres las que te comentan”, continuó.

¿Daniela Aránguiz tiene nueva pareja?

Tras las críticas a su cuerpo, comentó que: «No estoy ni ahí, tengo 39 años, con dos embarazos y me siento en mi mejor momento».

Y como si fuera poco, sorprendió con una papita que dejó a todos pendientes: «Mejor, ni les cuento… Incluso, puedo tener la suerte de estar saliendo con un hombre mucho más joven que yo, y minísimo», fue la descripción del nuevo galán.

«Más adelante, si es que esto sigue, les contaré quién es», cerró.

Es importante recordar que desde su quiebre amoroso con Jorge Valdivia, la única pareja que se ha conocido ha sido Luis Mateucci, con quien no terminó nada bien.

Asimismo, según La Cuarta, hay rumores que lo vinculan con Cuco Cerda, hermano de Raimundo Cerda.

Las especulaciones no cesan, ya que este último le comentó la publicación en cuestión: «tantas curvas y yo sin freno».

