Famosa actriz nacional preocupa a sus seguidores tras revelar delicado diagnóstico: «Reí de los nervios, quedé en shock…»

Han sido días complicados para la actriz Teresita Commentz, quien utilizó sus redes sociales para comunicar un delicado diagnóstico de salud.

Hace algunos días, la destacada intérprete había compartido con sus seguidores la noticia de una lesión, la que no ha tenido una optima recuperación.

Teresita Commentz y delicado estado de salud

Fue a través de sus redes sociales donde comunicó la noticia: «He estado un poco desaparecida… Ayer fui a hacerme la resonancia que me iba a mostrar como iba todo. De eso dependía si ya podía volver a correr muy pronto».

Además, agregó que: «Fui con mucha ilusión. Hace semanas que no tengo ni un poquito de dolor. Camino bien, piso bien… no tengo mucha fuerza aún, pero de verdad: me siento bien».

No obstante, señaló que no recibió buenas noticias. «Hoy llegó el resultado. Lo abrí con una sonrisa, pensando que iba a leer algo lindo y que se venía el regreso. Y de pronto, ahí estaba: ‘Fractura por estrés en la tibia derecha’. Así. Sin aviso. Sin dolor y sin señales claras», señaló.

«Me reí de los nervios. Quedé en shock y después me quedé en silencio. Porque sí… no duele, pero ahí está. Una fractura de esas que crecen en silencio», continuó Teresita Commentz.

El diagnóstico la afectó notoriamente y declaró que: «Me acordé cuando me lesioné, y lo que más nos tranquilizaba, era que no había fractura. Y ahora… sí. Lo más probable es que ya se estuviera formando desde antes, pero recién ahora la resonancia la deja ver con claridad».

«Ahora toca esperar. Confiar. Cuidarme. Y cuando sea el momento… volver. Porque todavía me quedan muchos kilómetros por correr en esta vida», cerró la popular actriz nacional.

