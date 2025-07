Ya se han armado las primeras parejitas dentro de Mundos Opuestos, cupido está a la orden del día y cada vez se revelan más detalles de las relaciones de los participantes.

Los primeros fueron Diego e Ignacia Michelson, quienes ya se han besado apasionadamente y no tienen nada que esconder.

Sin embargo, la última pareja que está en la palestra es sin duda Luis Jiménez y Disley Ramos, quienes cada vez se ven más cercanos a través de las pantallas de Mega.

Pese a que la transmisión aún no revela encuentros amorosos, ya se han filtrado románticos registros de la pareja.

En ese contexto, es que en pantalla ya están apareciendo las técnicas de seducción del Mago.

Disley Ramos sobre coqueteos de Luis Jiménez

«De repente estábamos opinando de a quién íbamos a nominar, y llegaba Luis y me dice ‘yo creo que hay que nominar a… A ver Disley… Ven, mira», relató Disley sobre Jiménez.

Además, soltó que: «Como que se me acercaba al oído, porque me iba a decir a quién quería nominar. Y en vez de decirlo, o me chupaba el oído, o me pasaba la lengüita por aquí».

«Después me miraba, yo le hacía así, y me decía ‘¿qué te pasa? ¿No opinas igual que yo?’. Yo pensaba ‘a este weón le llegó a decir ‘¿qué hiciste?’ y me va a decir ‘¿a qué te refieres?’’, continuó la popular tiktoker nacional.

Siguiendo por esa línea, Disley reveló que: «me tuve que hacer la tonta por mucho tiempo y después ya se lo dije más adelante: ‘oye, tú me hacías esto, ¿por qué?»

«Yo no sé dónde ha ocupado esos trucos, pero por lo menos acá fue lo que utilizó», cerró Disley Ramos.

Vale mencionar que existe un notorio desfase en la transmisión del reality de Canal 13, y según varias filtraciones, Disley Ramos y Luis Jiménez ya estarían avanzando amorosamente dentro del encierro.