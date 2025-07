Dani Castro acusa amenazas y «hackeo» de reconocido artista urbano: «Amenazó con publicar cosas mías…»

En la jornada de este domingo, Dani Castro fue invitada al react de Mundos Opuestos, que en esa ocasión fue conducido por Natu Urtubias.

La ex chica reality confesó de forma impactante que su ex pareja la amenazó.

Asimismo, también señaló que el sujeto en cuestión también hackeo su celular.

Acusan a «Futuro Fuera de Orbita» de amenazas

Quien tuvo una relación con Daniela Castro fue Uriel Romero, artista urbano popularmente conocido como «El Futuro fuera de Orbita».

En conversación con Natu, la ex Máster Chef señaló que todo comenzó al momento de terminar su relación con el intérprete de «El que no salta es paco».

«A mí el tema de Futuro, cuando anduvo amenazándome ¿Por qué tengo que quedarme callada?», comenzó diciendo la ex participante de Tierra Brava, reality donde conoció a Uriel Romero.

Asimismo, señaló que el urbano se habría pasado notoriamente. «Él amenazó con publicar cosas mías y decía que yo era Infama y no lo soy».

Además, agregó que: «Me hackeó el celular, y todos hablan de que yo dije que no podía estar con alguien que no puede juntar sus tres neuronas, pero nadie habla de un hombre que anda amenazando por redes sociales y que hackea celulares».

Para cerrar, Dani Castro enfatizó en que no tiene nada que ver con Infama: «Hablo con Infama, no tengo ningún problema en decirlo, pero ¿por qué el foco va hacia mí y no a él, que estuvo amenazando?».

