¡Conmoción en el mundo del deporte! Padre confiesa haber asesinado a su hija tenista por celos: «Me hirió la autoestima, le disparé…»

Campeona nacional y participante del circuito, Radhika Yadav destacó por su talento en el tenis. Una lesión en el hombro hizo que tuviera un retiro prematuro; sin embargo, su inmensa pasión la llevó a crear una academia de tenis en su país natal.

Lamentablemente, tras su logro, los celos de su padre fueron mayores, logrando un desenlace fatal.

Padre asesina a tiros a su hija tenista

Mientras se encontraba en su hogar cocinando, su padre Deepak Yadav le disparó en al menos cinco ocasiones, tres de estos disparos fueron directamente a su espalda, según consignó el medio The Hindu.

En ese instante, la madre de Radhika Yadav se encontraba durmiendo en una de las piezas del hogar. Al escuchar los impactos de bala, subió rápidamente, pero ya era tarde.

«Mi hija fue campeona nacional y tras retirarse por una lesión en el hombro, decidió formar su propia academia. Iba a la aldea de Wazirabad a por leche y la gente me decía: ‘Vives de lo que gana tu hija’. Eso me hirió la autoestima y le pedí que cerrase la academia. No cerró, así que le disparé», fueron las declaraciones del padre de la joven tenista a la policia local, según consignó BBC Indía.

Para cerrar, familiares del imputado difieren de que ese sea el posible motivo de asesinato: «Deepak (padre) nunca se opuso a que ella jugase al tenis. Es más, gastó cientos de miles de rupias y le proporcionó el equipo para jugar. Era una persona muy tranquila y no sabemos cómo ha podido suceder esto».

