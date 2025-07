Estos son los desconocidos nuevos participantes que se unirán a Mundos Opuestos: Han causado debate en redes sociales y acusan “privilegios”

Luego de varias eliminaciones en Mundos Opuestos, ya es hora del ingreso de nuevos participantes. Así lo anunció Canal 13 a través de sus redes sociales, donde son dos los nuevos confirmados que entrarán al encierro.

Estas incorporaciones se verán en pantalla el próximo lunes 14 de julio, y se trata de dos jóvenes que llegan al reality de Canal 13 para dejar una huella y comenzar su carrera en TV.

Estos son los nuevos participantes de Mundos Opuestos

El primero de ellos es José Pablo Saavedra, tiene 25 años, estudió la carrera de ingeniera y es sobrino directo de Fran García-Huidobro, según consignó 13.cl.

El joven no tiene experiencia en la pantalla chica, y ahora busca su oportunidad. Desde pequeño ha sido un entusiasta de los deportes, primero siendo atleta para luego dedicarse de lleno al mountain bike.

Este último deporte lo ha llevado a recorrer el mundo, representando a Chile en torneos panamericanos y latinoamericanos, además de diversas competiciones en varios países.

Por otro lado, la nueva integrante de Mundos Opuestos se llama Matilda Helo y tiene 21 años. Según consignó el medio antes mencionado, la joven está en su segundo año sabático y quiere estudiar veterinaria.

Apodada como «Matu», viene de un ambiente privilegiado, fanática de las fiestas electrónicas y autos Porsche, busca quedarse con todo.

Se define como problemática: «Lo que más me gusta hacer es pelear. Yo peleo por gusto, me desgasto peleando, desgasto saliva, desgasto frases buenas. Y a veces pienso que lo hago tan bien que me podrían estar pagando por esto, y sería millonaria. Por eso también acepté entrar al reality», reconoció.

La chiquilla va con todo, e hizo un llamado a los actuales chicos reality a que se retiren. «Que se jubilen y se vayan a un crucero, porque ahora nos toca a nosotros».

Eso sí, reconoció ser fanática de Oriana Marzolli. «La Oriana es mi personaje favorito de todos los realities. Desde chica la he amado, es la mean girl real, y siempre es necesario que haya alguien así: chistosa, peleadora, icónica«, cerró.

Reacciones en redes al ingreso de los nuevos participantes

En redes sociales se dividieron los comentarios respecto al ingreso de los nuevos participantes.

«Por qué meten a pura gente naranjaaaaa, a qué nos meten a los color cartón?», «En dos meses más llegan, si al mago lo tuvieron colgando como tres semanas»y «Puros apitutados. El sobrino de la Fran García, que méritos tiene ????», fueron algunos de los comentarios de los fanáticos del programa.