«Está picada, habla we… esta mujer…»: José Antonio Neme arremete contra China Suárez tras polémica con Benjamín Vicuña

La polémica entre Benjamín Vicuña y China Suárez sigue encendiéndose y diversas figuras del espectáculo han entregado su opinión.

Cabe destacar que la reconocida actriz argentina «funó» a Vicuña a través de sus redes sociales, tratándolo de adicto, infiel y mal padre. Esto luego de que revocará el permiso para que sus retoños viajaran a Turquía, en compañía de Mauro Icardi, futbolista que juega en el Galatasaray.

En ese contexto, el actor chileno no guardó silenció y habló con la prensa argentina declarando que: «No voy a contestar a tanto odio, la clase de padre que soy, lo saben mis hijos, que es lo importante».

José Antonio Neme arremete contra China Suárez

En el matinal de Mega pusieron el tema sobre la mesa. Karen Doggenweiler defendió a Benjamín Vicuña, comentando que «no me hace nada de sentido, conociendo a Benjamín, poco, pero tengo buena impresión».

Por otro lado, Neme no guardó silenció y alzo la voz tras el conflicto. «Que grave que ella lo publiqué. Toda esta información puede ser cierta, yo no conozco a Benjamín, no tengo por qué creerle a ella o a él. Pero que ella lo exponga en una red social eso es una conducta adolescente».

Siguiendo por esa línea, señaló que es un tema delicado, ya que no se trata de unas vacaciones dentro del país, sino que un viaje a un país lejano por varios meses. «Si tú te quieres llevar a mis hijos a vivir a Estambul por meses, perdón, no te lo voy a aceptar. Ahí le prestó ropa a él», aclaró.

«Ella es una tóxica, perdón. Yo no tengo hijos, pero asumo que cuando uno tiene hijos inmediatamente tu vida personal queda postergada, al menos hasta que esos niños sean independientes y autónomos», continuó.

Para cerrar, el periodista fue tajante. «Entonces aquí lo que se ve es una mujer obsesionada con irse a Turquía detrás de un deportista, eso es lo que se dice en Argentina. O sea, una obsesión enfermiza que lo único que ha causado es daño a esos niños».

«Está picada y habla estupideces, habla we… esta mujer», concluyó José Antonio Neme.