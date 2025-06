El chico reality, Luis Mateucci, fue invitado al podcast «Juzgamos y nos funamos» conducido por el influencer Danilo21. Durante la conversación emergió el tema de las aspiraciones políticas que tiene el periodista Andrés Caniulef, a lo que Mateucci respondió con una frase que causó sorpresa: «Yo no tuve buena experiencia con Andrés».

Luis Mateucci contó que habría sufrido acoso por parte del Caniulef cuando ambos compartían pantalla en el programa de Chilevisión, SQP.

«Mi primera experiencia postreality fue en SQP, en Chilevisión. Él era conductor principal. Nacho Gutierrez estaba entonces con problemas con el canal, entonces él quedaba como conductor y a veces lo ayudaba la Paulina (Rojas) (…). Me contratan, esto era junio-julio, y me contratan hasta fin de año”, comenzó relatando Mateucci.

A lo mismo, el chico reality añadió que el periodista tiene una forma en particular de decir las cosas, la que se dejó ver en su participación en «Palabra de Honor». «Él tiene una forma de acosar a las personas como lo hizo en este reality. ‘Ay, dame un beso’, ‘flaco, si no me gustan los hombres, no tengo por qué darte un beso», puntualizó el argentino.

Las supuestas actitudes de Caniulef, no solo incomodaron a Mateucci sino que también causaron una molestia que, muchas veces, lo descolocaban. «Me miraba y me decía: ‘¿Te gusto, no?’. Claro y yo lo miraba y no sabía qué decirle. Le decía: ‘No’. ‘Sí, si te gusto, mirá cómo me mirás’, respondía Caniulef. Todos los días así y yo recién llegado», rememoró Luis Mateucci.

Luis Mateucci: «Yo quedé marcado»

Asimismo, Mateucci agregó que pese a su personalidad fuerte y confrontacional, en ese momento, no pudo actuar de la manera que le hubiese gustado, porque «yo recién llegaba, con poca experiencia, entonces decía, ‘puta, será que si le digo que no me echen del programa’, porque él era el conductor”.

«Yo lo frenaba, pero también digo, ¿por qué tengo que estar todos los días aguantando que el loco te diga, ‘no, si te gusto’? No, loco. Yo quedé marcado, por eso es que yo te hablo de él así, porque a mí me quedó algo adentro. Fue incómodo», reconoció el chico reality.

Finalmente, Luis Mateucci comentó qué «ahí está mi bronca y algo que me marcó... y al verlo que lo estaba haciendo en el reality, lo hablé con Josu (Bernal), lo hable con Jonathan (Mujica), lo hablé con Vico (Bovier), con todos los que lo hablé todos piensan exactamente lo mismo, que era insoportable».