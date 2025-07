«Es la única mujer que…»: José Antonio Neme reveló seria debilidad por famosa modelo nacional

Sorpresa causó José Antonio Neme con una inesperada revelación en su pódcast, el cual maneja junto a Julio Cesar Rodríguez.

Fue a través de «Por Qué Tenía Que Decirlo», donde el periodista sorprendió al revelar que le atrae Daniella Chávez, creadora de contenido, empresaria y modelo.

Cabe destacar que tras hablar abiertamente de su homosexualidad, Neme reveló que nunca ha tenido relaciones sexuales con una mujer.

José Antonio Neme y su debilidad por Daniella Chávez

En ese contexto, el rostro de Mega relató sus experiencias en el programa, declarando que se siente a gusto. “Me he reencontrado con gente como la gran persona que vi hoy día aquí en el ingreso, la gran Daniella Chávez, que es la única mujer… Una de las pocas mujeres…», señaló, sin alcanzar a terminar la oración.

Julio César rápidamente se metió en la conversación: «A ver, tú has dicho que nunca, hasta el día de hoy, has tenido una relación sexual con una mujer. Y con ella te vi coqueto, la abrazaste, la tomaste, la levantaste, ¿pero qué pasó?, ¿te vino como un soponcio?».

José Antonio Neme se lo tomó para la risa y le respondió a su colega. «No sé, como que me estoy deconstruyendo, pero al revés, como que me caló profundo el discurso del Frente Amplio. Estos 4 años de deconstrucción han llevado a que yo me esté tornando heterosexual. ¡Gracias, Frente Amplio! O sea, uno también se puede deconstruir para el otro lado, ¿o no?», indicó.

«La bisexualidad nunca ha sido lo mío, pero Daniella saca una parte mía como… No, y de verdad, te juro, la encuentro primero preciosa, la encuentro hermosa, o sea, como su piel, no sé, me atrae. Te juro, lo digo en serio», explicó el comunicador.

Además, agregó que: «Bueno, tengo que reconocer que hay una mujer que me atrae, me atrae Daniella Chávez. Siempre me ha atraído y he trabajado con ella».

Fiel a su estilo, Neme continuó refiriéndose al tema con humor. «Después de que he dicho que Franco Parisi me parece un tipo superatractivo… ¿Cachai mis gustos? Cachai que estoy enfermo, loco hormonalmente», cerró.

Daniella Chávez reaccionó al pódcast de los periodistas y agradeció las palabras que le dedicaron: «Gracias por el cariño José Antonio Neme, JC Rodríguez. Besos».