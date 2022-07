Luis Sandoval asegura que fue víctima de magia negra: «Quedé en silla de ruedas»

Uno de los periodistas más queridos y reconocidos dentro del mundo de la farándula es el panelista del late de TV+, Me Late, es Luis Sandoval. El periodista siempre deleita a todos los fanáticos del jet-set chilenos con sabrosos cahuines. Sin embargo, pocas veces protagoniza anécdotas como la que destapó hace poco.

Todo ocurrió cuando en el programa donde comparte pantalla con Daniel «Ex-huevo» Fuenzalida, se pusieron a hablar de los casos más recientes de magia negra que han ocurrido en la TV Chilena. En esa línea, Sandoval dejó pálido a sus compañeros de panel revelando que cuando trabajó en TVN, fue víctima de hechizos maliciosos.

Le hicieron mal de ojo a Luis Sandoval

Comentando su anécdota, el comunicador informó que los animadores del matinal de la casa televisiva pública de ese tiempo; «andaban protegidos con las típicas pulseritas; rojas porque sentían que en algún momento de sus vidas les habían arrojado algún tipo de maleficio».

«Yo recuerdo que, estando en TVN, trabajaba y me iba súper bien. No sé si fue magia negra, pero la envidia que había a mi alrededor hizo que me enfermara, y quedé en silla de ruedas», agregó, según reportó La Cuarta.

Por otra parte, Sandoval añadió que: «llegaba cuál Kenita Larraín al canal. Estaba en mi mejor momento televisivo y empecé a sentirme mal. Había recibido y absorbido tanta mala energía y envidia, que me encontraron una hernia en la columna».

Finalmente, el periodista farándulero cerró que: «Tuve que faltar por dos meses a TVN y después ir a trabajar en la silla de ruedas. Un compañero me había arrojado algún tipo de mala onda y, como soy sensible, la absorbí y me fue supermal como por un mes».

Pero ¿Cómo se libró del maleficio Luis Sandoval? El periodista aseguró que se mejoró con rituales de sanción con ruda y agua bendita.