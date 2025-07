Los ánimos se están caldeando dentro del encierro, y los conflictos no paran en Mundos Opuestos.

En esta ocasión, Daúd Gazale y Princeso tuvieron un duro enfrentamiento, momentos antes de la competencia por equipos.

El ex futbolista, quien es capitán del equipo “Eternidad”, alzó la voz y propuso votar a Princeso, para que fuera el nominado.

Por lo mismo, Princeso no guardó silencio y aprovechó de criticar duramente a su capitán. «Estamos siendo invadidos por un dictador que toma decisiones con las que no estamos de acuerdo… Se hace todo lo que Daúd dice y se nomina al que él dice. Hay gente no están de acuerdo con él, Marlen y Yuhui no estén de acuerdo con él».

El duro round entre Princeso y Daúd Gazale

Además, se lanzó con todo: «Yo sugiero que hagamos un cambio de capitán… yo digo que podría ir Luis Jiménez de capitán, porque las decisiones que ha tomado como capitán le han salido todas el tiro por la culata».

Luego de entregar su opinión, Jiménez señaló que no tenía problema en aceptar la capitanía, sin embargo, es una decisión que se debe tomar en calma.

Por otro lado, de camino al “pasado” Daúd se lanzó con todo en contra de Princeso, notoriamente enfurecido y con insultos de por medio.

«Ese es un payaso cu…», arremetió el ex Colo-Colo.

Princeso, que no se achica con nadie, respondió rápidamente: «Pégame, atrévete, has sido toda la vida un cagón».

Gazale, que es bien chispita lanzó una fuerte advertencia. “Acá no te voy a decir nada por qué no soy gil, pero afuera te las voy a dar, donde te pille, agárrate. Vamos a arreglar las cosas como hombres”, continuó.

«Estoy acostumbrado a arreglar las cosas como hombre, y si tenemos que irnos a las manos, nos vamos a las manos. Y aquí no puedo hacer eso, así que, como se ha pasado de listo con varios, tengo que frenarlo para que tenga claros los límites», explicó respectó a su actitud.

“Yo dije lo que sentía, no me voy a achicar. No me voy a dejar pisotear si me dice payaso”, cerró Princeso, defendiendo su postura.