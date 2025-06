Mundos Opuestos sigue dando que hablar, y es que luego de romances y cahuines, las discusiones dentro del encierro no se han quedado atrás.

En esta ocasión, Marlen Olivari no se guardó nada y mostró su fuerte carácter en una discusión con sus compañeros, luego de descubrir que estaba en sus planes que ella fuera la próxima nominada.

Olivari conversó con Joche, quien le aconsejó que enfrentara directamente a sus compañeros, y eso fue lo que hizo. En primer lugar, se acercó a Daúd Gazale, capitán del equipo que actualmente se encuentra en el pasado.

Marlen Olivari no se guardó nada frente a sus compañeros

«Es desagradable ver en ciertos momentos que están hablando detrás de mis espaldas. Encuentro que has cambiado un montón conmigo», lanzó Olivari.

Luego, tomó la decisión de reunir a todos sus compañeros para conversar con ellos y enfrentarlos directamente. “Como no pueden votar por Princeso ustedes piensan votar por mí nuevamente, porque lo hacen siempre, me tienen como comodín. Pero lo justo es que otros pongan el pecho a las balas», expresó con molestia.

Rápidamente, Disley Ramos e Ignacia Michelson le respondieron que «las pruebas son justas para todos».

Sin embargo, eso no quedó ahí, continuando con el palabreo. «Yo no tengo miedo, soy una mujer valiente, pero todos tienen que tener valentía», siguió Marlen.

Además, agregó que «Tenía que decírselos, porque me hace mal quedarme con las cosas guardadas. No es justo que todo se convierta en una monotonía de ‘Princeso, Marlen, Princeso, Marlen’”

Para cerrar, una de sus compañeras reveló algunas acciones que le desagradan de Marlen. Fue Ignacia Michelson que le comentó a sus compañeros que: «Me molesta que tiene dos ponchos, dos mascarillas, le quita cosas al resto para tenerlas ella. Yo no haría eso, ¿cómo te adjudicas todo tú?”, cerró la ex Acapulco Shore.

