Tras ser despedida, figura de Mega y su desilusión por “traición” de conocido rostro: «Realmente me afecta…»

Hace solo algunos días, una salida remeció a Mega, y es que una popular figura fue desvinculada de la señal televisiva.

La afectada fue Laura Batista, quien pertenecía al departamento de meteorología. Las causas de su despido aún se desconocen, no obstante, recientemente la ex meteoróloga de Mega reveló que no le ha parecido del todo bien la actitud de un reconocido rostro del canal.

La desilusión de Laura Batista

Fue en una conversación con Página 7 que la experta en tiempo reveló una profunda desilusión, luego de confesar que su compañero de Megatiempo no le ha mandado siquiera un mensaje.

«Todo el equipo, como siempre, una amabilidad inmensa hasta el final. Se despidieron de mí personalmente, tanto presencial como por teléfono las personas que no estaban», comenzó diciendo.

Sin embargo, confesó que siente cierta desilusión y estar notoriamente afectada por Leyton, luego de que no se manifestara tras su despido.

«Hay algo que me causó tristeza de este proceso, que realmente todavía me afecta. Mi colega meteorólogo, Jaime Leyton, decidió no despedirme, no lo hizo. No lo hizo ni por WhatsApp ni por teléfono», fue su confesión.

«Ya pasaron los días, evidentemente está al tanto, está trabajando. No hubo un saludo, no sé… lo mínimo. La verdad es que no pido tanto», continuó.

Siguiendo por esa línea, Laura sostuvo que no se esperó esa decisión por parte de Leyton. «Por el hecho de haber trabajado juntos todo este tiempo, y haber tenido una buena relación de equipo», explicó.

«Yo le tengo admiración (a Jaime Leyton), considero que es un muy buen profesional, pero esto habla de su persona y a mí eso me afectó mucho, porque había un vínculo muy fuerte en nuestro equipo», sostuvo.

«Con Jaime siempre hablábamos, teníamos una buena relación, pero esto es como algo que me dejó en shock, más mi despido, evidentemente, que es lo más fuerte», recalcó, asegurando que incluso almorzaban juntos.