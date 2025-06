Mundos Opuestos estrenó su segundo capítulo este martes en la noche y ya comenzaron las discusiones entre los participantes, siendo una de las que más llamó la atención, la de Princeso y Thammy Palma.

Todo comenzó cuando la influencer había comentado que le gustaría ver ganar a Mike Milfort, porque, siendo inmigrante y esforzado, se lo merece más que ella. Las palabras de la influencer fueron duramente criticadas por el chico reality.

«Todos merecemos ganar, esto de escoger a alguien que se lo merece más que el otro, está mal. Dice que a él lo conocen, pero a mí también, todo Chile votó por mí para estar acá. Veo un poco cinismo en esto, quiere dar pena, esto lo hace para que no la nominen», les comentó a Disley Ramos y Marlen Olivari.

Frente a esto, es que la showoman señaló estar de acuerdo con Princeso. «Me parece una ridiculez, esto no es un programa de beneficencia para ayudar al que más sufre, es de competencia. Si uno tiene que nominar a alguien, por mucho que haya llorado todo el reality, hay que nominarlo y punto».

La fuerte pelea en Mundos Opuestos

En la primera competencia por la inmunidad del reality, ambos equipos fueron citados. En la ocasión, el ganador de la competencia será elegido como «inmortal», y podrá transitar entre ambos mundos sin poder ser nominado esta semana.

Y al final los últimos que se quedaron en competencia fueron Thammy y Roon Antonio. Sin embargo, llegado su turno, la joven no quiso seguir en competencia contra el periodista, quien es su amigo y se encontraba resfriado, y anunció que se dejaba perder.

«Quiero que el inmune sea Roon. Soy muy empática y quiero que gane, me dijo que se sentía débil, y quiero ayudarlo. Sé que tengo más posibilidades de competir que Roon, que está enfermito. Y si me tengo que ir, me voy», argumentó Thammy.

Ya de vuelta en la casa, Ignacia Michelson le reclamó a Valentina y al resto del Pasado el haber hecho trampa en la competencia al asomarse a mirar los números de sus contendientes para eliminarlos. «Te estás haciendo la pendeja, yo vi cómo estabas haciendo trampa», les gritó Michelson a Valentina y Evelyn.

Además, Princeso criticó duramente la decisión de Thammy de proteger a Roon. «Si hubieras pensado en tu equipo estarías inmune tú. Si Roon está débil, debiste dejarlo competir para eliminarlo», le reclamó a su compañera de equipo.

«Él es una persona, no es un juguete. Si me quieren votar a mí ahora, háganlo», le contestó la influencer.