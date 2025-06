En un nuevo episodio del programa Only Fama, Fernando Solabarrieta volvió a lanzar críticas contra Luis Jara, dejando claro que la tensión entre ellos sigue viva.

Todo comenzó luego de que Jara entrevistara a Ivette Vergara en 2024, justo en el momento en que ella y Solabarrieta estaban separados. Este hecho provocó un distanciamiento entre el cantante y el periodista deportivo, quienes hasta entonces eran muy cercanos.

Desde entonces, Solabarrieta no ha ocultado su molestia y en esta reciente aparición fue aún más directo. Cuando le preguntaron si el problema fue solo porque Jara mencionó la separación en la entrevista, él respondió tajante:

«No, es mucho más que eso».

Fernando Solabarrieta nuevamente se refiere a Luis Jara

Luego, explicó su decepción: «Supuestamente, éramos muy amigos, compadres, el padrino de mi hijo, de mi hijo menor. No esperé que un amigo me hiciera eso, nada más», afirmó.

Aunque aclaró que no busca entrar en una polémica, también dejó claro que no tiene mucho más que agregar: “Ya dije todo lo que tenía que decir. Mi afán tampoco es iniciar una polémica con él, en absoluto. Dije lo que sentía, lo que me pasó, ante la pregunta respondí, pero no tengo de verdad mucho más que decir”.

«Yo no habría hecho lo que él hizo. Y después, más encima lo que él hace, el desarrollo de la invitación, fue todo aún peor. A mí me molestó el hecho mismo”, aseguró, visiblemente molesto.

Sobre la posibilidad de una reconciliación, Solabarrieta fue claro: «No, yo en su momento quise hablarlo y él me bloqueó de WhatsApp».