No han sido semanas fáciles para Carla Ballero. Después de estar hospitalizada por diez días por una neumonía bacteriana, la ex figura de televisión tuvo que volver a internarse, esta vez por un derrame pleural, una acumulación de líquido entre los pulmones y la cavidad torácica.

Carla alcanzó a estar solo unos días en casa antes de regresar al hospital. En conversación con Las Últimas Noticias, entregó detalles sobre esta nueva etapa de su recuperación.

El duro presente de Carla Ballero

“Fue una complicación inesperada, un derrame de líquidos. Así que me volvieron a intubar, mucho más rápido esta vez, ya que fue una operación. Me operaron el viernes 30 de mayo y me sacaron líquido de los pulmones”, explicó.

La situación no ha sido nada fácil para ella ni su familia, pero Carla también rescata cosas positivas del proceso.

“Ha sido muy difícil, muy duro para mí, muy terrible. Pero también muy sanador, muy mágico. Porque te llena de buena onda, de volver a tener una buena vida, a hacer las cosas bien, a vibrar alto”, contó.

También compartió cómo esta crisis ha afectado a quienes la rodean: “Es lejos lo más duro que me ha pasado, lo más duro que ha tenido que vivir la gente que me ama. Estar al borde de la muerte ha sido muy fuerte y tener que volver a la clínica al borde de nuevo de la misma situación fue terrible. Por eso lo guardamos en silencio, porque la verdad no teníamos ya energía para más”.

Este sábado, Carla decidió compartir públicamente lo que está viviendo, publicando una emotiva foto desde la clínica junto a su hijo.

También puedes leer en el sitio web de Radio Corazón: Auditor se las dio de goleador en El Chacotero Sentimental y confesó que «apenas la vi, le quise meter un gol»