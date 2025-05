Fernando Solabarrieta arremete con todo contra Luis Jara: «Él no tiene más amigos que su ego»

Este viernes se estrena un nuevo capítulo de Podemos Hablar, donde Fernando Solabarrieta será uno de los invitados que promete dejar la grande con todas las revelaciones que hará en el estelar de CHV.

Frente a esto, es que en un adelanto de la entrevista, el comentarista deportivo se refirió a sus problemas con las adicciones. «Yo no me morí de casualidad… Por años coqueteé con excesos, con consumos y algunas sustancias que me permitían anestesiarme».

«Por años yo hice eso, al punto que hubo un momento en que se me descontroló completamente, y ese descontrol fue tan grande, en el aumento de la frecuencia y de la cantidad de consumo, que honestamente Dios me dejó acá por alguna razón», agregó.

Junto con esto, Fernando Solabarrieta mencionó que «no es que tú te quieras morir, pero llega un momento que a veces te da un poco lo mismo». Además de confesar que «lo que no he logrado descubrir, y aún no lo sé, es por qué me descontrolé desde el 2023 hasta el 2024… ¿Sabes cuál era mi único objetivo? no sentir, estar anestesiado todo el día».

«Yo llegué a un punto de tener las luces apagadas, solo, mis amigos golpeando tratando de derribarme la puerta para que yo les abriera y no les abría simulando que no estaba adentro y era obvio que yo estaba adentro porque mi auto estaba abajo. No quería que nadie me enjuiciara, que nadie me dijera nada. Quería que me dejaran solo… Contestándole sólo a mi madre para que supiera que estaba vivo», continuó.

Pero sin duda que, lo que más llamó la atención de la entrevista de Fernando Solabarrieta, es sobre el fin de su amistad con Luis Jara, la que se desató, luego de que el cantante entrevistara a Ivette Vergara.

El fin de la amistad de Luis Jara y Fernando Solabarrieta

«Ella da una entrevista a alguien que yo consideraba mi amigo, que dejó de serlo para siempre», relató el periodista, haciendo alusión a que hablaron sobre el tema de su separación, a pesar de la cercanía que tenían como amigos.

«Su única amistad es con la televisión y su ego… Él no tiene más amigos que su ego. Peor que eso, y esto habla de como es él, al día siguiente me llaman de su programa para que yo vaya a contestarle a Ivette… Yo eso a un amigo no se lo acepto», aseguró.

Es más, reveló que Luis Jara tomó una drástica situación tras lo ocurrido, pues en «un acto brutal de cobardía, me bloqueó… Y me doy cuenta de lo que mucha gente me había dicho y que yo no me había querido dar cuenta, que hay gente que vive de su ego y la televisión y que es lo único que le importa, después de eso me lo demostró».