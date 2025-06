Princeso peleó con todos en Mundos Opuestos: Casi llegó a los golpes

En el capítulo de este domingo de Mundos Opuestos se armó la grande, luego de que la casa completa se lanzara con todo en contra de Princeso, luego de que el compañero que mandó a competir en su nombre terminara lesionado.

Frente a esto, es que Ignacia Michelson se lanzó frente a todos en su contra. «Yo pensaba que estabas por el equipo, pero solo piensas en ti. A Yoan lo hiciste que se fuera para siempre, no va a poder competir, por pensar en ti. La recag…, él era tu amigo. ¡Eres un mentiroso y un chanta, te cag… de miedo!».

Los demás también se metieron a discutir con él, dejando claro que nadie cree que su lesión fue real. Algunos incluso empezaron a planificar a quién podrían nominar para eliminar a Princeso.

Chilota también fue a encarar a su compañero y terminaron teniendo un tenso encuentro. «Estoy entrenando para eliminarte», sostuvo él. «Si es una prueba de inteligencia, te gano. ¿Para qué quieres estar aquí si todos te odian? Tú te vas a ir, acepta tu derrota», le contestó ella.

«Están todos dolidos contigo, vas a tener que hacer un trabajo de joyería para dar vuelta a 18 personas», le advirtió Daúd Gazale a Princeso. Él, sin embargo, no se sintió aludido por las interpelaciones del resto de su equipo.

Princeso casi llega a los golpes en Mundos Opuestos

En un momento, Alan Didier, enfadado con Princeso, le hizo una propuesta. «Por mí, hermano, pesca tu cama y duerme lejos, nadie te quiere cerca. Te la voy a correr yo mismo, nadie quiere dormir contigo», le dijo el joven, y fue efectivamente a moverle la cama para dejarla aparte de las demás.

Luego, al ver dónde quedó ubicado, el chico reality se enfadó con el joven y empezó a provocarlo para que le pegara. «Ten cuidado. Ponlo, porque te vas altiro. Te estoy buscando para que me lo pongas. ¿Quién te conoce afuera?, en cambio, a mí me conoce todo el mundo».

Cuando Alan le contestó que se fuera a preocupar de su hijo mejor, Princeso perdió el control. «¡No te metai con mi hijo, no me lo nombrís!», le manifestó a Didier, y tuvo que ser retenido por los demás para no ir a golpearlo.