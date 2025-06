Canal 13 adelanta brutal pelea en Mundos Opuestos: «El único esguince que tiene es en la cabeza»

Este domingo se estrenó Mundos Opuestos y desde ese momento que ya se han mostrado una serie de discusiones al interior de la casa. Pero en el capítulo de este jueves, se viene una que dejará a todos sin palabras.

Resulta que, se verá al fin una escena muy esperada por todos: la de Princeso echándose encima a todos sus compañeros.

Todo partirá cuando Karla Constant y Sergio Lagos reúnan a los participantes y les comuniquen que el «inmortal» de la semana, Roon Antonio, deberá elegir a dos participantes de diferentes equipos para que se enfrenten en un duelo, cuyo perdedor será el próximo nominado.

La tensa discusión en Mundos Opuestos

Princeso entonces le rogará a su compañero que no lo escoja, por sentirse lesionado. Pero el periodista lo elegirá de todos modos para competir contra Diego. «Creo que Roon no está siendo justo al estar yo lastimado, tengo un esguince», asegurará, lo que lo hará objeto de críticas de sus compañeros.

«Para mí es patético dar pena así, si Princeso estuvo bailando todo el día», le reclamará Ignacia Michelson. Mientras que Joche Bibbó agregara: «El único esguince que tiene es en la cabeza».

Y, pese a los reclamos, a Princeso se le permitirá designar a alguien más para que compita por él. Y este le pedirá a Yoan para que lo reemplace. “El día de mañana te defiendo yo”, le prometerá al francés a cambio de que compita por él.

Sin embargo, durante el duelo Yoan sufrirá una dura lesión y no podrá terminar, poniendo en riesgo su continuidad en el reality. Entonces todo el equipo se irá en contra de Princeso por no haberse atrevido a competir, y por no acercarse a Yoan para ver cómo está después de lesionarse por él.

«Preocúpate por tu compañero, tú mismo lo nominaste para estar ahí», le dirá Chilota. «Por último demuestra un poco de preocupación por tu compañero, ni un perdón ni nada, qué onda», agregará Eskarcita, dando inicio así al rechazo transversal de todos hacia el polémico participante.