Princeso asqueó a sus compañeros al lavarse los dientes con su orina: «Asqueroso»

La noche del jueves se estrenó un nuevo capítulo de Mundos Opuestos, durante el cual Princeso se siguió ganando el odio de sus compañeros, en especial ahora que perdieron la prueba por equipos y terminaron en el pasado.

Resulta que, en su primera noche en el Pasado, el chico reality no cumplió su promesa de cuidar el fuego, y se les apagó.

Además, a la hora de lavarse los dientes, al no haber pasta ni cepillos, hizo una propuesta controversial: lavarse con su propia orina. «Los romanos antiguamente se lavaban los dientes con orina», aseguró, y, para la incredulidad del resto, se enjuagó con orina, para luego escupirlo junto a los artículos de cocina.

«Anda a lavarte a otro lado poh h…, estai arriba de la loza. Tenís que ser más cuidadoso si quieres hacer tus estupideces», le reclamó Daúd Gazale, tratándolo de «asqueroso».

Princeso se lanza contra Daúd Gazale

Justo después, Princeso, quien cuando Gazale ingresó en el reality lo había saludado como un fan, le narró a Yoan la trayectoria del ex Colo-Colo. «El ‘Ataúd’ Gazale se da cualquier color, loco, como si hubiera sido el medio crack».

«El h… con c… metió un gol en 2008. Igual lo celebré y todo, pero era entero de malo el cul… Después se fue a jugar a la Católica y ahí cayó. No fue un crack nunca, no fue el Mati Fernández», sostuvo sobre el ex futbolista.

Mientras, los demás se quejaban de la falta de higiene de Princeso. «Cuando toma los vasos mete los dedos adentro y cuando toma los panes los toca todos, hay que estar aguja con él», manifestó Gazale.