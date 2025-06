Ivette Vergara recuerda su polémica salida de TVN: «Es un tema si les caes bien o no»

A principios de octubre del año pasado, Ivette Vergara confirmó que desde TVN tomaron la decisión de no renovarle el contrato, acusando a los ejecutivos de la estación de restarle importancia al rol de las mujeres en los programas.

Es en este contexto que, ya pasados varios meses de su salida, la periodista conversó con Pamela Díaz en su programa por YouTube, ‘Sin Editar’, donde se refirió a esta salida, demostrando nuevamente su molestia por la baja participación femenina.

La molestia de Ivette Vergara por su salida de TVN

Para comenzar, Ivette Vergara explicó que los reclamos «no tenían que ver conmigo, tenía que ver con la posición de TVN respecto a las mujeres y las oportunidades. El área deportiva sigue siendo de puros hombres. No hay mujeres».

Junto con esto, afirmó que en la televisión debería existir una representación de lo que es el país, pero que, en la señal estatal, al parecer solo los hombres son los interesados en el deporte.

Tras esto, es que Pamela Díaz le preguntó sobre cómo fue su salida de TVN. A lo que señaló que «yo me fui diciendo lo que yo pensaba», y que no tiene dudas de que alguien de la nueva administración la dejó fuera.

«Esto va mucho más allá de Ivette Vergara, esto va en las oportunidades laborales de las mujeres. Me enfoqué en deportes porque las áreas deportivas en general siempre han sido súper machistas. Cuando integran mujeres es bueno porque los tiempos están para eso hoy día», lanzó.

Junto con lo que la periodista agregó: «Además, en un canal de un gobierno que se define como feminista, teniendo una directora ejecutiva mujer, y les de lo mismo que no hayan mujeres representando el deporte en nuestro país».

¿Por qué no siguió en el canal?

Por otro lado, Ivette Vergara mencionó el motivo por el que no la consideraron para otros espacios de entretención. «Yo creo que el gerente de programación nuevo no le gustaba, pero sin conocerme, ni siquiera al ver mi trabajo. Esto es así, la tele cambia la gerencia le caíste bien a alguien o no le caíste bien… A veces ni eso, es que tienen a otras personas como prioridad en su mente».

«A esta administración no le importa no tener mujeres en deportes y piensa que los programas prime los hacen mejor los hombres. Tienen puros hombres en pantalla en los prime», mencionó.

Finalmente, señaló que «mi dolor fue que cuando me llamó la otra administración me dijeron que necesitaban a alguien como yo porque era un rostro súper identificado con TVN. Se cambia la administración y ya no es un tema de evaluación, es un tema si les caes bien o no les caes bien».