Princeso dejó llorando a participante en Mundos Opuestos: «Me das miedo, me pones cara de loco»

La noche de este lunes se estrenó un nuevo capítulo de Mundos Opuestos, el que nuevamente estuvo protagonizado por un polémico momento de Princeso, quien rápidamente se está convirtiendo en el personaje más odiado por todos sus compañeros.

Todo comenzó cuando Atenea le encargó a Roon Antonio preparar a ambos duelistas dándoles ánimo antes de la competencia. Pero cuando el periodista se acercó a conversar con Princeso, este lo rechazó de mala manera.

«Encuentro súper cínico venir a preguntarme cómo me siento si tú me nominaste. Si nominas a alguien es porque no lo quieres en la casa. Yo te pedí que no me nominaras, sabiendo que tenía la pata mala, y lo hiciste igual. Eso te hace un poco hombre», le espetó al joven.

«Te lo digo directamente, ¿qué tenís en la mente? ¿Cuál es tu cag… de problema? ¿Por qué me nominaste? ¿Cómo vas a quedar ante la gente si nominas a alguien que está mal del pie? No hay gloria ni honor en ganarle a alguien así. ¿Es porque si yo estoy, no brillas? ¿Es por eso?», siguió interrogando al periodista.

Roon, intimidado por Princeso, le solicitó que conversen después con más calma. «Me das miedo, me pones cara de loco», le dijo.

Participante de Mundos Opuestos terminó entre lágrimas

Ya de vuelta en el Pasado, el también influencer se descargó llorando con sus compañeros. «Está loco. No me gusta que una persona se me acerque de esa manera. Me dejó tiritando, no es mi estilo».

Mike Milfort entonces llamó a Princeso y lo encaró. «¿Por qué enfrentas a la gente que consideras débil?», le preguntó, y se le unieron otros participantes.

«A los que consideras fuertes ni siquiera les das la cara, imbécil. ¡Mejor haz tu maleta, te voy a eliminar hoy!», le gritó Chilota a su compañero de encierro, quien optó por encerrarse en la casa del Futuro para no afrontar a los demás.

Sin embargo, ahí también fue objeto de críticas, y de su mejor amigo, Yoan Curtis: «¿Por qué le haces mal a él? Él es muy suave, no está bien hacer eso. Te vi que te pusiste al frente (para asustarlo)».