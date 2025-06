Popular ex chica reality reaparece en TV y busca recuperar a sus hijos: «Estoy muerta en vida» y «No los veo desde el 2021»

Luego de varios años alejada de la pantalla, este domingo Angie Jibaja reapareció en la televisión nacional.

La peruana fue partícipe de realities en nuestro país, donde fue ganando popularidad y sumando seguidores.

En la jornada de ayer, la exmodelo se sinceró en Primer Plano sobre el complejo momento que vive, alejada de sus hijos por motivos legales.

Además, mencionó que superó su adicción a las drogas y actualmente abraza a la religión.

En medio de la conversación, se mostró afectada y no escondió sus sentimientos. «Estoy muerta en vida, mi objetivo es recuperarlos», partió diciendo en el programa emitido por Chilevisión.

Angie Jibaja y distanciamiento con sus hijos por problemas legales

Asimismo, fue enfática en mencionar que este alejamiento de sus retoños se debe a un problema legal con el padre de sus hijos.

«Desde el 2021 que no he vuelto a ver a mis hijos, yo no lo he visto, no porque esté mal, es porque estoy viendo temas legales con el padre de mis hijos. Yo siempre quise llevar la fiesta en paz y realmente todo lo que pasé con él y de negarlos públicamente, yo le di la oportunidad de que él forjara una relación con sus hijos», señaló en conversación con el equipo del programa de espectáculos de Chilevisión.

En ese contexto, Angie Jibaja reveló que está haciendo todo lo posible para volver a establecer una relación cercana con sus hijos, esto luego de perder el contacto con ellos hace 4 años.

«Según él, mis hijos no me querían y los últimos resultados dicen que cuando estos estaban conmigo estaban bien», cerró Jibaja, concluyendo su regreso a la pantalla nacional.

