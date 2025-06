Naya Fácil reveló que cambiará su nombre: «Pronto legalmente será…»

En el reciente capítulo de Podemos Hablar, una de las invitadas fue Naya Fácil, quien sorprendió con una inesperada revelación.

La reconocida influencer habló de diversos temas con Diana Bolocco, entre ellos, un proceso legal que busca realizar para cambiar su nombre.

La creadora de contenido se llama Nayadeth Mercedes Neculhueque Quimen. Sin embargo, no se siente representada y está en busca de cambiar su nombre actual. «Mi nombre real es Naya Fácil, y pronto lo será también legalmente».

Naya Fácil y cambio de nombre oficial

Además, agregó que: «La verdad, no me gusta llamarme Naya Neculhueque Quimen. El nombre que me representa es Naya Fácil».

En ese contexto, Diana Bolocco le consultó si realmente cambiaria su nombre de manera oficial. Ella respondió de manera tajante: «Estamos en proceso de eso».

Asimismo, se refirió a como nació el apodo de «Naya Fácil». «Pensé en llamarme ‘Naya Difícil’ en un momento, porque la verdad es que mi vida ha sido todo menos fácil. Pero me pareció más irónico y simpático llamarme ‘Naya Fácil’, como una forma de resignificar todo lo que me ha tocado vivir», cerró la influencer del momento.

Cabe destacar que hace solo algunas semanas, la ex reina de Viña estuvo hospitalizada, y tuvo que aplazar un viaje a Santorini, Grecia.

Finalmente, logró viajar, pero en el programa confesó que su impulsividad «me ha hecho cometer muchos errores».

«Les pedí el alta a los médicos… quería cumplir mi sueño de conocer Grecia. Pero ellos fueron súper tajantes: si viajaba, podía morir», continuó Naya Fácil. Junto con agregar que «Me dijeron que ya no había opción de antibióticos orales, que necesitaba hospitalización urgente, no mañana ni pasado. ¡Era ahora ya!».