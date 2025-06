Naya Fácil confiesa irresponsable actitud: «Si viajaba, podía morir»

A principios de mes, Naya Fácil generó gran preocupación entre su público, luego de revelar que estaba internada en la clínica al sufrir una pielonefritis, una complicada infección renal que la tenía delicada.

Pese a que originalmente, confirmó que había tomado la decisión de cancelar su esperado viaje a Grecia para cuidar de su salud. Pero al poco tiempo volvió a impactar, luego de subir a sus redes sociales unos registros desde el país europeo.

Es en este contexto que, este sábado Naya Fácil estará invitada a Podemos Hablar, donde confesará que le mintió a los médicos para conseguir el alta médica, afirmando que descansaría en su casa, pero esa misma noche tomó el vuelo.

Naya Fácil confiesa su mayor temor tras viaje

Según lo consignado por Página 7, en el adelanto, la influencer reveló que incluso durante el viaje decidió tomar alcohol, algo que tenía completamente prohibido por sus doctores. «Creo que esta impulsividad me ha hecho cometer muchos errores».

«Les pedí el alta a los médicos… quería cumplir mi sueño de conocer Grecia. Pero ellos fueron súper tajantes: si viajaba, podía morir», continuó Naya Fácil. Junto con agregar que «Me dijeron que ya no había opción de antibióticos orales, que necesitaba hospitalización urgente, no mañana ni pasado. ¡Era ahora ya!».

«Ese mismo día salí manejando, llamé a un amigo y le dije: Cómprame los pasajes ahora. Me fui a hacer la maleta y viajé esa misma noche. No publiqué nada en redes porque sabía que me iban a criticar. Pero soy así… impulsiva. Vi las imágenes de Grecia y pensé: Yo tengo que estar ahí», afirmó.

Eso si, de acuerdo al relato de la chiquilla, esto le podría traer consecuencias. «Llevo quince días con medicamentos y la próxima semana me tengo que hacer un examen de imagenología para saber si la bacteria fue eliminada o no. Si no, me van a tener que operar y quitarme el riñón… eso me da miedo».