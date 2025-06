La inesperada confesión de Juan Pedro Verdier en Mundos Opuestos: «No he incurrido en ninguna intimidad»

La noche de este lunes, se estrenó un nuevo capítulo de Mundos Opuestos, el que estuvo marcado por una llamativa confesión de Juan Pedro Verdier con relación a su vida privada, tras el fin de su matrimonio con Karen Paola.

Resulta que en medio de una conversación con su equipo, el uruguayo les contó detalles de la relación que mantiene con la madre de su hijo.

La curiosa confesión de Juan Pedro Verdier

«Si te dijera cómo yo actúo, te explotaría el cerebro. Terminamos hace unos 8 meses, y desde entonces no he incurrido en ninguna intimidad con nadie, ni conmigo», confesó, y agregó que Karen es la única mujer que le ha interesado de verdad.

«Soy muy introvertido, entonces antes tuve un par de pololas, pero nunca fue algo que me gustaba. No quiero, no me alegra, no me siento bien, no me hace feliz. La única vez que sentí algo fue con ella, es la única que me ha gustado», reveló.

Asimismo, Juan Pedro Verdier confesó que considera a Karen Paola como su alma gemela y que de todas formas tiene la fe de que podrán retomar su relación en algún momento.

«Una vez me hicieron una regresión, yo volvía muy herido de una guerra y quien me curaba era ella. Por eso, mi convicción es que esto es para aprender algo, y después volver con ella», sostuvo.

Frente a esta situación, es que hay que recordar que, hace algunas semanas, se filtró que Juan Pedro Verdier no tendría muy felices a sus compañeros y a la producción de Mundos Opuestos, ya que solo se dedicaría a hablar de su relación con Karen Paola.