¡De impacto! Filtran que Juan Pedro Verdier tendría «aburridos» a sus compañeros de Mundos Opuestos

A pesar de que recién este domingo se estrenó Mundos Opuestos, el reality lleva cerca de un mes de grabaciones, por lo que ya se saben varios detalles, como algunas polémicas y hasta los primeros eliminados.

Es en este contexto que, de acuerdo a unas recientes filtraciones, en tiempo real, los participantes del encierro ya estarían cansados de Juan Pedro Verdier, por una actitud en particular que tendría.

Resulta que, de acuerdo a información a la que pudo acceder La Hora, con fuentes al interior de Mundos Opuestos, al parecer el uruguayo no estaría cumpliendo con las expectativas de la producción y tendría a «todos aburridos», ya que en estas primeras semanas, solo hablaría sobre su quiebre con Karen Paola.

Es más, el medio antes nombrado señaló que, la conversación de Juan Pedro Verdier con Evelyn Ortiz, que se mostró en el estreno del reality, donde habló en extenso del fin de su relación, debieron editarla, ya que era mucho más larga y demasiado repetitivo.

Juan Pedro Verdier se confesó sobre Karen Paola

Hay que mencionar que, en el primer capítulo, el chiquillo habló sobre su separación de Karen Paola, indicando que él tuvo que fingir por mucho tiempo que seguían juntos.

«Para mí era muy doloroso ir al supermercado y que lo primero que me dijeran era ‘saludos a Karen Paola’, y yo ya no estaba con ella, pero no podía decirlo. Justo me llamaron de un diario y les dije que sí, que estábamos separados. Ahí se hizo público, pero ya llevábamos seis meses separados», reveló.

También se refirió al momento en que él tuvo una crisis psiquiátrica, y Karen lo acompañó. «Yo estuve internado 40 días en una clínica de salud mental, y ella al lado mío, escogió bancarme igual. Y así mil cosas más en 20 años juntos. Tras eso, en la vida aprendí que solo existe el presente, no existe el pasado ni el futuro».